Astăzi se dispută ”finala” de Mondial Kosovo - Turcia (de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro), dar ieri naționalele Under 19 ale celor două țări s-au întâlnit într-un alt meci decisiv, în preliminariile EURO 2027.

Câștig de cauază au avut kosovarii, scor 3-1, care au terminat pe locul 1 în grupă și au promovat astfel în Liga A din calificările pentru European, conform noului sistem divizionar gândit de UEFA.

Kosovo - Turcia 3-1

”Echipa națională U19 a Kosovo a transmis un semnal puternic înaintea meciului istoric de marți seara de pe stadionul „Fadil Vokrri”, care va găzdui finala barajului pentru Cupa Mondială 2026, Kosovo vs Turcia.

În meciul disputat luni după-amiază la Manavgat, tinerii noștri au învins Turcia cu 3-1, în cadrul Grupei B1 din prima rundă de calificare pentru Euro 2027.

Căpitanul Rin Ahmeti a deschis scorul în minutul 8 dintr-un penalty, iar Lorik Mehmeti a marcat al doilea gol în minutul 20.

Turcia a redus diferența în minutul 51, dar victoria Kosovo a fost pecetluită de Leonit Gabrica în minutul 89”, a notat federația de la Priștina.

Selecționerul Albert Bunjaku: ”Am câștigat mica finală”

”Am câștigat mica finală. Sper că mâine seară Kosovo va câștiga și marea finală împotriva Turciei.

Pentru mine, ca antrenor, obiectivul a fost să construiesc o echipă cât mai compactă din această generație. A existat o armonie foarte bună între jucători.

Sunt mândru de fiecare dintre băieți pentru ceea ce au arătat. Pur și simplu au dat totul. Nimeni nu a jucat pentru sine; toți au luptat unul pentru celălalt, iar acesta a fost cheia victoriei de astăzi împotriva Turciei”, a spus la final selecționer Albert Bunjaku, fostul atacant de la Nurnberg sau Kaiserslautern care la națională a jucat atât pentru Elveția, cât și pentru Kosovo.