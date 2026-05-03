Chiar dacă la ultimul congres FIFA, desfășurat la Vancouver (Canada), președintele Gianni Infantino (56 de ani) a anunțat, cu mândrie, că Iranul va juca la Mondialul din Canada, Mexic și SUA, în realitate, nu există nicio garanție, în acest sens. Și, ca să ne dăm seama de acest lucru, e suficient să vedem în ce situație jenantă a ajuns președintele Federației de la Teheran, după cum Sport.ro a arătat aici.

O cantitate mare de vorbăraie și foarte puține certitudini. Cam așa arată situația participării Iranului, la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), când avem mai puțin de 50 de zile până la startul turneului final.

Condițiile Iranului sunt ca și imposibile

După ce șeful forului fotbalistic de la Teheran, Mehdi Taj (66 de ani), n-a fost lăsat să pătrundă în Canada, a devenit clar că el va avea aceeași soartă și în cazul în care va încerca să însoțească echipa națională, la Mondialul în care prima reprezentativă ar trebui să joace, la Los Angeles (cu Noua Zeelandă și Belgia) și la Seattle (cu Egipt).

Și nu doar absența lui Taj reprezintă o mare problemă! În lotul Iranului sunt jucători care și-au efectuat stagiul militar la echipele locale, controlate de Gărzile Revoluționare. Această grupare e considerată una „teroristă“ de către SUA și Canada. Așadar, teoretic, pot fi și jucători ai naționalei Iranului care să nu primească vize de America!

În acest context, FIFA a invitat reprezentanții Federației de la Teheran la o întâlnire, la Zurich, pe data de 20 mai. Aici, iranienii vor pune pe masă cele 4 condiții ale participării lor, la CM 2026. Ele au „transpirat“ deja în presa locală. Iată-le:

*Eliberarea vizelor pentru toți jucătorii selecționați, inclusiv cei care și-au efectuat stagiile militare la cluburile controlate de Gărzile Revoluționare.

*Eliberarea vizelor pentru toți cei care vor să însoțească naționala Iranului în deplasarea din America.

*Aprobarea vizelor pentru oamenii din mass-media care vor să acopere Cupa Mondială.

*Asigurarea faptului că pe arenele din Los Angeles și Seattle nu vor fi permise steagurile cu însemnele monarhiste.

Practic, excluzând prima condiție, care poate fi asigurată teoretic, celelalte trei sunt „imposibile“. De altfel, secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat deja că nu toți membrii delegației iraniene vor primi vize de America.