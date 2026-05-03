OFICIAL Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“

Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“ CM 2026
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația de la Teheran a lămurit de ce depinde prezența naționalei pe teritoriul Statelor Unite, o țară cu care e în război și pe care o consideră dușman, după Revoluția Islamică din 1979.

TAGS:
IranFIFAMehdi TajGianni Infantino
Din articol

O cantitate mare de vorbăraie și foarte puține certitudini. Cam așa arată situația participării Iranului, la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), când avem mai puțin de 50 de zile până la startul turneului final.

Chiar dacă la ultimul congres FIFA, desfășurat la Vancouver (Canada), președintele Gianni Infantino (56 de ani) a anunțat, cu mândrie, că Iranul va juca la Mondialul din Canada, Mexic și SUA, în realitate, nu există nicio garanție, în acest sens. Și, ca să ne dăm seama de acest lucru, e suficient să vedem în ce situație jenantă a ajuns președintele Federației de la Teheran, după cum Sport.ro a arătat aici.

Condițiile Iranului sunt ca și imposibile

După ce șeful forului fotbalistic de la Teheran, Mehdi Taj (66 de ani), n-a fost lăsat să pătrundă în Canada, a devenit clar că el va avea aceeași soartă și în cazul în care va încerca să însoțească echipa națională, la Mondialul în care prima reprezentativă ar trebui să joace, la Los Angeles (cu Noua Zeelandă și Belgia) și la Seattle (cu Egipt).

Și nu doar absența lui Taj reprezintă o mare problemă! În lotul Iranului sunt jucători care și-au efectuat stagiul militar la echipele locale, controlate de Gărzile Revoluționare. Această grupare e considerată una „teroristă“ de către SUA și Canada. Așadar, teoretic, pot fi și jucători ai naționalei Iranului care să nu primească vize de America!

În acest context, FIFA a invitat reprezentanții Federației de la Teheran la o întâlnire, la Zurich, pe data de 20 mai. Aici, iranienii vor pune pe masă cele 4 condiții ale participării lor, la CM 2026. Ele au „transpirat“ deja în presa locală. Iată-le:

*Eliberarea vizelor pentru toți jucătorii selecționați, inclusiv cei care și-au efectuat stagiile militare la cluburile controlate de Gărzile Revoluționare.

*Eliberarea vizelor pentru toți cei care vor să însoțească naționala Iranului în deplasarea din America.

*Aprobarea vizelor pentru oamenii din mass-media care vor să acopere Cupa Mondială.

*Asigurarea faptului că pe arenele din Los Angeles și Seattle nu vor fi permise steagurile cu însemnele monarhiste.

Practic, excluzând prima condiție, care poate fi asigurată teoretic, celelalte trei sunt „imposibile“. De altfel, secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat deja că nu toți membrii delegației iraniene vor primi vize de America.

Fotbaliștii Iranului le-au omagiat pe fetițele ucise după bombardarea școlii din Minab de către americani

  • Iran copii getty14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Italia și Emirate, în stand-by

Așadar, foarte probabil, în cazul unei retrageri din partea Iranului, se va ajunge la varianta alegerii unei țări care să înlocuiască această reprezentativă pe tabloul turneului final. Vorbim despre Italia sau Emiratele Arabe Unite. Prima echipă are cel mai bun clasament FIFA, iar naționala Emiratelor a fost ultima din Asia care a ratat biletele pentru CM 2026.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Răsturnare de situație peste Ocean: decizia luată de Donald Trump în privința Iranului
Răsturnare de situație peste Ocean: decizia luată de Donald Trump în privința Iranului
FIFA a anunțat ce se întâmplă cu Iranul, înainte de Cupa Mondială
FIFA a anunțat ce se întâmplă cu Iranul, înainte de Cupa Mondială
Iranianul care l-a învins pe Trump, mesaj tulburător pentru conaționalii săi: „Asta am vrut să arăt!“
Iranianul care l-a învins pe Trump, mesaj tulburător pentru conaționalii săi: „Asta am vrut să arăt!“
ULTIMELE STIRI
Farul lui Gică... Popescu a devenit campioană!
Farul lui Gică... Popescu a devenit campioană!
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
”Războiul” Dinamo - Rapid continuă!
”Războiul” Dinamo - Rapid continuă!
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
Farul lui Gică... Popescu a devenit campioană!
Farul lui Gică... Popescu a devenit campioană!
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by
Planul diabolic al americanilor pentru excluderea Iranului de la Mondiale: „Nu primim teroriști!“
Planul diabolic al americanilor pentru excluderea Iranului de la Mondiale: „Nu primim teroriști!“
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!