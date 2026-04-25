Planul diabolic al americanilor pentru excluderea Iranului de la Mondiale: „Nu primim teroriști!“

Cu mai puțin de 50 de zile înainte de startul turneului final (11 iunie – 19 iulie), participarea perșilor la competiția găzduită de Canada, Mexic și SUA rămâne în „ceață“.

La ce fiasco a ieșit deja cu povestea participării Iranului la CM 2026, în mod cert, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), blesteamă ziua în care programul meciurilor din grupa G a dus partidele perșilor în…Statele Unite!

S-a ajuns aici pentru că, după tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, naționala iraniană a aflat că trebuie să întâlnească Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie), la Los Angeles (primele două partide) și Seattle (ultima partidă). 

Doar că, în acel moment, pe 5 decembrie, câștigătorul premiului FIFA pentru Pace, Donald Trump (79 de ani), nu începuse războiul împotriva Iranului, în parteneriat cu Israel. Între timp, acest război a aruncat întreaga planetă în brațele haosului. Iar în ceea ce privește participarea Iranului, la Mondiale, avem de-a face cu o incertitudine șocantă.

Marco Rubio: „Iranienii nu pot aduce niște teroriști în țara noastră sub pretextul Mondialului“

În primul rând, la ora actuală, nu e clar dacă iranienii vor dori să meargă în Statele Unite. La acest capitol, totul se poate schimba de pe o zi pe alta, în funcție de statutul războiului care acum e în faza de armistițiu. 

Dar și dacă perșii vor dori să facă deplasarea în SUA, apare altă problemă. Cea a vizelor. Potrivit informațiilor din culise, delegația Iranului pentru Mondiale numără 150 de persoane. Iranienii au aplicat deja pentru obținerea vizelor de America însă, până la ora actuală, nimeni n-a luat viză!

Mai mult decât atât, presa iraniană a aflat că, în cel mai bun caz, 40 de oameni vor primi vize de America. Iar printre ei nu se va afla președintele federației, Mehdi Taj (foto, sus)! Explicația? Acesta are legături strânse cu Gărzile Revoluționare (IRGC), grupare catalogată drept „teroristă“ de către Departamentul de Stat american!

Inclusiv secretarul de stat american, Marco Rubio (foto, sus), a confirmat că nu toți membrii delegației Iranului vor primi vize de intrare pe teritoriul Statelor Unite.

Problema cu participarea Iranului la Mondiale nu va fi legată de sportivii lor. Problema va fi cu oamenii din anturajul naționalei pe care vor să-i aducă aici. Unii dintre ei au legături cu Gărzile Revoluționare. E posibil să nu putem permite intrarea lor în America. Nu e posibil ca Iranul să aducă niște teroriști în țara noastră, pretinzând că ei sunt jurnaliști sau antrenori“, a declarat Marco Rubio.

În aceste condiții, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu participarea Iranului, la Mondiale. La ora actuală, presa de la Teheran consideră că sunt șanse de 50-50, iar totul se va decide pe ultima sută de metri.

