Planul diabolic al americanilor pentru excluderea Iranului de la Mondiale: „Nu primim teroriști!“

La ce fiasco a ieșit deja cu povestea participării Iranului la CM 2026, în mod cert, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), blesteamă ziua în care programul meciurilor din grupa G a dus partidele perșilor în…Statele Unite!

S-a ajuns aici pentru că, după tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, naționala iraniană a aflat că trebuie să întâlnească Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie), la Los Angeles (primele două partide) și Seattle (ultima partidă).

Doar că, în acel moment, pe 5 decembrie, câștigătorul premiului FIFA pentru Pace, Donald Trump (79 de ani), nu începuse războiul împotriva Iranului, în parteneriat cu Israel. Între timp, acest război a aruncat întreaga planetă în brațele haosului. Iar în ceea ce privește participarea Iranului, la Mondiale, avem de-a face cu o incertitudine șocantă.

Marco Rubio: „Iranienii nu pot aduce niște teroriști în țara noastră sub pretextul Mondialului“

În primul rând, la ora actuală, nu e clar dacă iranienii vor dori să meargă în Statele Unite. La acest capitol, totul se poate schimba de pe o zi pe alta, în funcție de statutul războiului care acum e în faza de armistițiu.