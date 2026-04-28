Iranianul care l-a învins pe Trump, mesaj tulburător pentru conaționalii săi: „Asta am vrut să arăt!“

Iranianul care l-a învins pe Trump, mesaj tulburător pentru conaționalii săi: „Asta am vrut să arăt!“ Sporturi
O țară aflată în război, atacată de Israel și SUA, are puține motive de bucurie, de la începutul anului.

SnookerHossein VafaeiJudd TrumpIran

Jucătorul de snooker Hossein Vafaei a declarat că speră să-i facă fericiţi pe compatrioţii săi din Iran, cu parcursul său până în sferturile Campionatelor Mondiale de la Sheffield, după ce l-a eliminat pe numărul 1 mondial, englezul Judd Trump.

Vafaei, nr. 32 mondial, a trecut prin calificări şi a provocat o mare surpriză când l-a învins pe liderul mondial Judd Trump la Crucible Theatre, luni seară, ajungând în sferturile de finală pentru prima dată, unde îl va înfrunta pe chinezul Wu Yize.

Sportivul iranian a recunoscut că are emoţii amestecate după victoria cu 13-12 în faţa lui Trump, din cauza situaţiei din ţara sa, a protestelor de masă din ianuarie şi a începerii atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului pe 28 februarie, dar acum suspendate printr-un armistiţiu.

''Nu ştiu dacă să fiu fericit. Nu ştiu dacă să fiu trist. Nu ştiu ce să fac. Pur şi simplu, acesta este singurul lucru pe care îl pot face. Cu tacul meu, pot face ceva pentru ei, ca să-i fac bucuroşi cel puţin. Să arăt că steagul Iranului este acolo'', a declarat Vafaei pentru presa britanică.

El a spus că se teme pentru siguranţa familiei sale din Iran, dar a decis să lupte pentru poporul său şi pentru toţi iranienii din întreaga lume. ''Şi sper să-i pot face fericiţi. Tot ce fac este din adâncul inimii mele. Se întâmplă multe lucruri (în Iran). Chiar dacă câştig trofeul, nu înseamnă nimic'', a adăugat Vafaei.

Hossein Vafaei a dat lovitura la Campionatele Mondiale de snooker

Iranianul a descris succesul de luni drept ''una dintre cele mai mari victorii din cariera'' sa şi simte că ar putea merge până la capăt în Sheffield, unde locuieşte acum.

''Am venit să locuiesc în Sheffield ca să fiu lângă Crucible. Trofeul Crucible trăieşte în capul meu fără chirie'', a spus Vafaei, 31 de ani, potrivit Agerpres. Iranianul a fost nr. 15 mondial în octombrie 2023, cel mai bun clasament al său de până acum.

Publicitate
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
