Răsturnare de situație peste Ocean: decizia luată de Donald Trump în privința Iranului

Președintele Statelor Unite ale Americii a revenit asupra poziției sale inițiale privind prezența Iranului la Cupa Mondială co-organizată alături de Mexic și Canada. Deși cele două state se află în conflict, iar în urmă cu o lună liderul de la Casa Albă le recomanda iranienilor să nu vină pe tărâm american pentru propria lor siguranță, situația s-a schimbat radical.

Acum, Trump a transmis că naționala asiatică este binevenită, mutarea fiind influențată direct de relația apropiată pe care o are cu șeful fotbalului mondial, Gianni Infantino.

„A spus-o Gianni. Dacă a spus-o Gianni, atunci sunt de acord. Dacă va câștiga Iranul, ne vom preocupa de asta la momentul potrivit. Mă va îngrijora asta atunci. Știți ceva? Lăsați-i să joace. Gianni e fantastic, e prieten cu mine, el a vorbit despre subiect, eu i-am spus să facă ce vrea. Poate să-i primească pe iranieni, poate să nu-i primească. Probabil că Iranul are o echipă bună. E o echipă bună? Aveți idee? E greu de crezut, dar să joace, corect?”, a spus Donald Trump, potrivit Sky Sports.