Răsturnare de situație peste Ocean: decizia luată de Donald Trump în privința Iranului

Donald Trump și-a schimbat discursul și acceptă ca naționala Iranului să joace în SUA la turneul final din vară, fiind convins de Gianni Infantino.

Președintele Statelor Unite ale Americii a revenit asupra poziției sale inițiale privind prezența Iranului la Cupa Mondială co-organizată alături de Mexic și Canada. Deși cele două state se află în conflict, iar în urmă cu o lună liderul de la Casa Albă le recomanda iranienilor să nu vină pe tărâm american pentru propria lor siguranță, situația s-a schimbat radical.

Acum, Trump a transmis că naționala asiatică este binevenită, mutarea fiind influențată direct de relația apropiată pe care o are cu șeful fotbalului mondial, Gianni Infantino.

„A spus-o Gianni. Dacă a spus-o Gianni, atunci sunt de acord. Dacă va câștiga Iranul, ne vom preocupa de asta la momentul potrivit. Mă va îngrijora asta atunci. Știți ceva? Lăsați-i să joace. Gianni e fantastic, e prieten cu mine, el a vorbit despre subiect, eu i-am spus să facă ce vrea. Poate să-i primească pe iranieni, poate să nu-i primească. Probabil că Iranul are o echipă bună. E o echipă bună? Aveți idee? E greu de crezut, dar să joace, corect?”, a spus Donald Trump, potrivit Sky Sports.

Meciurile Iranului nu vor fi mutate

Oficialii asiatici își doresc prezența la turneul final, însă au solicitat ca partidele din grupe, contra Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului, să fie transferate din SUA în Mexic. Forul mondial a respins rapid această cerere.

Președintele FIFA a fost ferm în privința păstrării programului competițional: „O voi spune din prima și voi confirma clar că Iranul va participa la Cupa Mondială. Bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite ale Americii”, a zis Infantino înaintea Consiliului FIFA din Canada.

Delegația iraniană nu a putut participa la respectiva întrunire din America de Nord. Autoritățile canadiene le-au interzis oficialilor intrarea în țară chiar la aeroport. Motivul a fost legat de trecutul președintelui federației iraniene, Mehdi Taj, fost membru al IRGC, organizație considerată grupare teroristă de către statul canadian încă din anul 2024.

