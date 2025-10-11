O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

În această categorie poate fi inclusă și naționala statului Haiti, din America Centrală. Deși țara se află în pragul colapsului, echipa de fotbal e foarte aproape să obțină biletele pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada.

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Haiti, aproape de calificare la Campionatul Mondial



Cu trei etape înainte de finalul preliminariilor din zona CONCACAF, Haiti conduce în Grupa C, cu cinci puncte. Pe locul 2 se află Honduras, tot cu cinci puncte, dar cu un golaveraj mai slab. Costa Rica (trei puncte) și Nicaragua (un punct) completează Grupa C.



La final, câștigătoarea grupei se califică automat la Campionatul Mondial. Cele mai bune două echipe clasate pe locul 2 vor continua cursa în play-off-ul intercontinental.



Vedeta naționalei din Haiti este atacantul Duckens Nazon (31 de ani), golgheterul la zi al preliminariilor din zona CONCACAF. Legitimat la Esteghlal F.C., în Iran, el a mai jucat de-a lungul carierei pentru Coventry City, ȚSKA Sofia sau Kayserispor.



Naționala din Haiti își dispută toate meciurile de pe teren propriu în afara țării, după ce mai multe bande criminale au pus stăpânire pe capitala Port-au-Prince și au adus țara în pragul anarhiei. Astfel, Haiti joacă majoritatea meciurilor în Statele Unite sau în Costa Rica.



Haiti a participat o singură dată la Campionatul Mondial, în 1974, în Germania de Vest.

