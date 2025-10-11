În această categorie poate fi inclusă și naționala statului Haiti, din America Centrală. Deși țara se află în pragul colapsului, echipa de fotbal e foarte aproape să obțină biletele pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada.
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 au ajuns pe final, iar după ce vom trage linie sunt șanse mari să vedem multe surprize.
Haiti, aproape de calificare la Campionatul Mondial
Cu trei etape înainte de finalul preliminariilor din zona CONCACAF, Haiti conduce în Grupa C, cu cinci puncte. Pe locul 2 se află Honduras, tot cu cinci puncte, dar cu un golaveraj mai slab. Costa Rica (trei puncte) și Nicaragua (un punct) completează Grupa C.
La final, câștigătoarea grupei se califică automat la Campionatul Mondial. Cele mai bune două echipe clasate pe locul 2 vor continua cursa în play-off-ul intercontinental.
Vedeta naționalei din Haiti este atacantul Duckens Nazon (31 de ani), golgheterul la zi al preliminariilor din zona CONCACAF. Legitimat la Esteghlal F.C., în Iran, el a mai jucat de-a lungul carierei pentru Coventry City, ȚSKA Sofia sau Kayserispor.
Naționala din Haiti își dispută toate meciurile de pe teren propriu în afara țării, după ce mai multe bande criminale au pus stăpânire pe capitala Port-au-Prince și au adus țara în pragul anarhiei. Astfel, Haiti joacă majoritatea meciurilor în Statele Unite sau în Costa Rica.
Haiti a participat o singură dată la Campionatul Mondial, în 1974, în Germania de Vest.
Capitala Port-au-Prince a fost ocupată de bande criminale după asasinarea președintelui
De câțiva ani, Haiti este unul dintre cele mai violente locuri de pe planetă. În 2021, președintele Jovenel Moise a fost asasinat de mercenari străini, iar de atunci nu au mai fost organizate alegeri.
În mandatul lui Jovenel Moise, locuitorii din Haiti au organizat proteste uriașe după ce inflația a crescut alarmant și rețeaua de electricitate a început să cedeze.
Haiti se află acum într-o situație teribilă. Mai multe bande criminale s-au aliat după asasinarea președintelui și aproape că au preluat controlul capitalei Port-au-Prince. Toate porturile și drumurile înspre oraș sunt controlate de aceste grupări.
Guvernul și majoritatea cetățenilor s-au refugiat în câteva zone rămase libere, dar se estimează că bandele criminale controlează aproape 90% din Port-au-Prince. Ministerul de Externe de la București le cere românilor să evite orice fel de călătorie în Haiti:
"Diverse grupări armate luptă pentru a-și consolida controlul asupra anumitor cartiere ale capitalei, comițând atacuri asupra instituțiilor guvernamentale și violențe frecvente și aleatorii împotriva civililor. Cartierele considerate a fi „mai sigure” și/sau cartierele locuite de cetățeni străini nu sunt protejate de acest tip de evenimente. Riscul de răpire este ridicat!
Criminalitatea rămâne ridicată în Haiti, în special în orașele Port-au-Prince și Cap-Haïtien. Atât localnicii, cât și străinii pot fi victime. Principalele riscuri de securitate sunt:
Jafurile armate, prezența grupărilor criminale organizate și răspândirea armelor în Haiti, crescând riscul acestora.
Furturi de la străini au fost semnalate, recent, mai ales seara, la ieșirea din restaurante și la folosirea motocicletelor. Aeroportul Port-au-Prince și drumurile de la aeroport la oraș sunt posibile ținte. Au fost semnalate furturi violente în afara băncilor și a bancomatelor;
Răpirea străinilor pentru răscumpărare;
Blocaje rutiere și obstacole organizate de către grupurile armate;
Manifestări publice cu violență;
Pirateria în apele haitiene împotriva marinarilor și a iahturilor de agrement", se arată pe site-ul MAE.
