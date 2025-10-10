VIDEO Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?

Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova? CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Numai egaluri în preliminarii pentru Costa Rica lui Carlos Mora.

Universitatea CraiovaCosta RicaHaitiHondurascarlos mora
Haiti a învins Nicaragua cu scorul de 3-0, joi, în deplasare, într-un meci din Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Costa Rica rămâne fără victorie după trei etape, înregistrând al treilea egal consecutiv, 0-0 cu Honduras, în deplasare, după 1-1 cu Nicaragua (tot în deplasare) și 3-3 cu Haiti (pe teren propriu).

Carlos Mora, extrema de la Universitatea Craiova, a intrat la pauză la costaricani, care luptă în continuare pentru calificarea la turneul final de anul viitor, chiar dacă ocupă momentan doar locul 3 în grupă, poziție și în afara barajului.

Clasamentul din Grupa C din preliminariile CONCACAF

Honduras - Costa Rica 0-0

Nicaragua - Haiti 0-3

Clasament:

1. Haiti 5 puncte

2. Honduras 5 p

3. Costa Rica 3 p

4. Nicaragua 1 p

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026. 

Cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete, informează Agerpres.

