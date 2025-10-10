Haiti a învins Nicaragua cu scorul de 3-0, joi, în deplasare, într-un meci din Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Costa Rica rămâne fără victorie după trei etape, înregistrând al treilea egal consecutiv, 0-0 cu Honduras, în deplasare, după 1-1 cu Nicaragua (tot în deplasare) și 3-3 cu Haiti (pe teren propriu).

Carlos Mora, extrema de la Universitatea Craiova, a intrat la pauză la costaricani, care luptă în continuare pentru calificarea la turneul final de anul viitor, chiar dacă ocupă momentan doar locul 3 în grupă, poziție și în afara barajului.

