Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Didier Deschamps, a declarat, luni, că jucătorii săi vor trebui să fie "concentraţi şi relaxaţi" pentru a aborda primul lor meci de la Cupa Mondială din 2026 împotriva Senegalului (Grupa I), care va avea loc marţi la East Rutherford.

Didier Deschamps, conferință de presă

"Acest prim meci este foarte important, dar nu este decisiv, deoarece vor mai urma două meciuri (împotriva Irakului şi Norvegiei). Este ideal să începi cu o victorie într-o grupă de patru echipe, este întotdeauna obiectivul atunci când intri în acest prim meci. Dar aspectul emoţional este cel pe care nu îl putem măsura sau cuantifica. Jucătorii pot deveni tensionaţi din cauza atmosferei meciului şi a mediului. Idealul este să fii concentrat şi relaxat", a declarat Deschamps într-o conferinţă de presă.

"Senegalul este un adversar de foarte, foarte înalt nivel. Există aceleaşi aşteptări şi acelaşi respect ca pentru orice alt adversar, dar cunosc potenţialul Senegalului. Sunt printre cele mai bune echipe africane şi mondiale şi ştim la ce să ne aşteptăm în acest prim meci", a adăugat antrenorul, care se apropie de ultimul său final la cârma "Les Bleus".

Didier Deschamps: "Favorita este Spania"

Întrebat şi de un jurnalist spaniol despre potenţialul echipei Franţei, Deschamps a spus pe un ton mai glumeţ că "favorita este Spania".

"Franţa, la fel ca alte şase sau şapte naţiuni, are, în mod logic, ambiţia de a câştiga acest titlu, dar drumul este lung şi dificil. Evident, Franţa are un potenţial de nivel înalt, bazat pe rezultatele obţinute la ultimele Cupe Mondiale. Am mulţi jucători de înaltă calitate, dar pentru mulţi, aceasta va fi prima lor Cupă Mondială. Nu voi considera echipa Franţei mai puternică decât celelalte", a declarat el.

Franţa va întâlni Senegalul pe New Jersey Stadium (22:00). Agerpres