Cele două reprezentative s-au confruntat în Ingelwood, California, pe ”SoFi Stadium”, în al doilea meci al Grupei G de la Campionatul Mondial din 2026. Iran - Noua Zeelandă s-a încheiat 2-2.

”Cea mai neîndreptățită de la turneu!” O națională s-a săturat deja de America: ”Totul este un dezastru”

Relațiile politice dintre Iran și Statele Unite ale Americii sunt extrem de tensionate, iar această situație se resimte și la CM 2026. După meciul disputat în California, Amir Ghalenoei, selecționerul Iranului a susținut că jucătorii săi sunt în urmă cu pregătirea din cauza faptului că nu le-a fost permisă intrarea în țară mai devreme.

Despre dificultățile întâmpinate de naționala Iranului la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada a vorbit și Mehdi Taremi, fotbalist cu 105 selecții pentru prima reprezentativă. Atacantul a susținut că Iranul este echipa cea mai dezavantajată de la CM 2026 și că nu beneficiază de niciun sprijin.

”Ni s-a spus că trebuie să plecăm imediat. Acest lucru ne îngrijorează foarte mult. Sincer, nu înțelegem de ce ne trimit acasă. Este foarte ciudat. Se pare că alții decid plecarea noastră. Echipa noastră este cea mai neîndreptățită de la întregul Campionat Mondial. Președintele nostru nu este aici, presa noastră nu este aici, iar o mare parte din conducerea noastră nu este aici. În realitate, pentru noi totul este un dezastru.

Nu este bine pentru noi, știți? Nu este bine nici pentru fotbal, pentru că, la Campionatul Mondial, trebuie să fii bine pregătit pentru următorul meci, întrucât este o perioadă foarte solicitantă pentru jucători, pentru staff și pentru toată lumea. Dar noi nu beneficiem de acest sprijin și cred că FIFA trebuie să ne ajute mai mult”, a spus Taremi, potrivit footmercato.

Iran - Noua Zeelandă 2-2

Reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială din SUA cu o remiză scor 2-2, cu Noua Zeelandă, într-un meci contând pentru grupa G şi disputat la Los Angeles.

Noua Zeelandă a deschis scorul prin Just, în minutul 7, iranienii egalând prin Rezaeian, în minutul 32. Just a dus din nou Noua Zeelandă în avantaj în minutul 54, în timp ce Iran a egalat prin Mohebi, în minutul 64.

Jucătorul, care joacă pentru Motherwell în Scoţia, a devenit primul neozeelandez care a marcat două goluri la Cupa Mondială. De asemenea, a fost doar a doua oară în istorie când echipa naţională a Noii Zeelande a marcat două goluri într-un singur meci de la Cupa Mondială.