Fostul campion Kamaru Usman, înfrânt la UFC Oklahoma! Rezultatele de pe tabloul principal

Du Plessis domină confruntarea cu Usman

Sud-africanul Dricus Du Plessis s-a impus prin decizie unanimă (50-45, 49-46, 49-46) în fața fostului campion la categoria semimijlocie, Kamaru Usman. Du Plessis l-a clătinat pe adversarul său în primele două runde cu lovituri puternice și genunchi bine plasați pe centru. Deși Usman a rezistat ofensivei și a încercat să reintre în meci, „Stillknocks” a menținut controlul, rănindu-l din nou pe finalul confruntării. Aceasta este o victorie de moral pentru fostul deținător al centurii la categoria mijlocie, după înfrângerea suferită anul trecut în fața lui Khamzat Chimaev.

Duncan obține cea mai importantă victorie a carierei

În co-main event, Christian Leroy Duncan l-a învins pe experimentatul Jared Cannonier prin decizie unanimă (30-27, 30-27, 29-28). Luptătorul britanic a fost mai rapid și mai eficient pe durata primelor două reprize, utilizând un arsenal diversificat pentru a-și pune adversarul în dificultate. Duncan ajunge astfel la cinci victorii consecutive, confirmând forma excelentă din ultima perioadă.

Gala a putut fi urmărită LIVE pe VOYO.