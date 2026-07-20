Fostul campion Kamaru Usman, înfrânt la UFC Oklahoma! Rezultatele de pe tabloul principal

Fostul campion Kamaru Usman, înfrânt la UFC Oklahoma! Rezultatele de pe tabloul principal Sporturi
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Dricus Du Plessis a revenit cu o victorie la decizie în fața lui Kamaru Usman, în main event-ul de la Oklahoma City.

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Du Plessis domină confruntarea cu Usman

Sud-africanul Dricus Du Plessis s-a impus prin decizie unanimă (50-45, 49-46, 49-46) în fața fostului campion la categoria semimijlocie, Kamaru Usman. Du Plessis l-a clătinat pe adversarul său în primele două runde cu lovituri puternice și genunchi bine plasați pe centru. Deși Usman a rezistat ofensivei și a încercat să reintre în meci, „Stillknocks” a menținut controlul, rănindu-l din nou pe finalul confruntării. Aceasta este o victorie de moral pentru fostul deținător al centurii la categoria mijlocie, după înfrângerea suferită anul trecut în fața lui Khamzat Chimaev.

Duncan obține cea mai importantă victorie a carierei

În co-main event, Christian Leroy Duncan l-a învins pe experimentatul Jared Cannonier prin decizie unanimă (30-27, 30-27, 29-28). Luptătorul britanic a fost mai rapid și mai eficient pe durata primelor două reprize, utilizând un arsenal diversificat pentru a-și pune adversarul în dificultate. Duncan ajunge astfel la cinci victorii consecutive, confirmând forma excelentă din ultima perioadă.

Gala a putut fi urmărită LIVE pe VOYO.

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Finalizări spectaculoase pentru Hooper și McMillen

Chase Hooper și-a propus să revină la originile sale de grappler și a reușit acest lucru, obținând victoria prin submisie (strangulare din spate) în fața lui Mitch Ramirez, după doar două minute și 15 secunde din prima rundă. O directă de stânga i-a deschis calea lui Hooper pentru a duce lupta la sol, unde și-a asigurat rapid a noua victorie în interiorul octogonului.

În deschiderea tabloului principal, Tommy McMillen l-a învins pe Alberto Montes prin TKO în runda a treia. După un meci purtat într-un ritm alert, presiunea constantă a lui McMillen a făcut diferența, arbitrul fiind nevoit să oprească lupta.

Într-o altă dispută a serii, Fatima Kline a dominat-o clar pe Tabatha Ricci, impunându-se prin decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27). Kline rămâne neînvinsă de la revenirea la categoria strawweight, bifând al patrulea succes consecutiv după o prestație solidă atât pe faza ofensivă, cât și în defensivă.

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