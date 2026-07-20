Victor Pițurcă iese la atac în cazul blocajului de la Steaua: „Nu înțeleg de unde vin!”

Victor Pițurcă și-a exprimat nedumerirea legată de impasul în care se află CSA Steaua, care este în continuare blocat în divizia secundă din cauza lipsei dreptului de promovare. Fostul antrenor a arătat cu degetul către conducerea Armatei pentru lipsa de reacție în atragerea capitalului privat.

„La Steaua nu înțeleg de unde vin toate aceste piedici. De asemenea, nu îmi dau seama de ce MApN stă pasiv și nu încearcă să facă ceva. Dacă legea îți permite să te asociezi cu un investitor privat, nu înțeleg de ce nu se face acest pas. Chiar nu există oameni care să investească într-unul dintre cele mai mari branduri din estul Europei?”, a spus tehnicianul, potrivit sptfm.ro.

Fostul selecționer a rememorat o tentativă proprie de a aduce un consorțiu financiar important la club, inițiativă respinsă la acea vreme de autorități, care i-au cerut răbdare din cauza experienței trecute cu Gigi Becali. Potrivit lui Pițurcă, rezolvarea acestei situații stă acum în mâinile politicului, care are capacitatea de a normaliza situația echipei.