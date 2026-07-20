Scaloni, devastat după Spania - Argentina. A plecat brusc de la conferință, în lacrimi: "Mă doare enorm"

Inexistentă în atac și obligată să joace în inferioritate numerică după eliminarea lui Enzo Fernandez din minutul 90+5, Argentina a reușit să trimită meciul în prelungiri. "Pumele" au cedat în minutul 106, când Ferran Torres l-a învins pe Emiliano Martinez. Pe finalul prelungirilor, argentinienii au avut primele ocazii de a marca, însă Spania a rezistat și și-a trecut în palmares a doua Cupă Mondială din istorie.
Lionel Scaloni: "Spania a câștigat pe merit. Primul galben al lui Enzo putea fi evitat de arbitru"
După meci, Lionel Scaloni a recunoscut superioritatea Spaniei și a admis că ibericii au meritat să câștige finala.
"Sunt trist că nu am câștigat trofeul. Le mulțumesc din suflet suporterilor, care ne-au ajutat să luptăm până la capăt. Din nefericire, nu am putut câștiga. Spania a câștigat pe merit, aceasta este realitatea. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei, care au reușit din nou să ajungă în finală. Meciul s-a terminat și trebuie să mergem înainte", și-a început Lionel Scaloni discursul la conferința de presă.
Selecționerul Argentinei a fost întrebat ulterior dacă oboseala fizică a jucătorilor săi și-a spus cuvântul în finală: "E clar că au fost multe lucruri negative astăzi, mai ales accidentările neașteptate pe care le-am avut în niște poziții cheie. A trebuit să schimbăm 3 dintre cei 4 fundași. Nu e o scuză, ci un adevăr. Jucătorii mei au dat totul, dar contra unei echipe ca aceasta, dacă nu ești la nivel maxim, atunci poți suferi foarte mult".
În ceea ce privește eliminarea lui Enzo Fernandez, Lionel Scaloni a spus că mijlocașul său a văzut destul de ușor primul cartonaș galben, care a fost acordat pentru proteste
"Cred că primul galben putea fi evitat de arbitru. Am vorbit cu arbitrii după meci. E o finală de Cupă Mondială și anumite lucruri pot fi evitate, dar asta e, nu ne plângem", a mai spus Scaloni.
Scaloni a plecat plângând de la conferință: "Mă doare enorm că nu se va mai forma niciodată un astfel de grup"
Selecționer al Argentinei din 2018, Lionel Scaloni a cucerit Cupa Mondială din 2022, două trofee Copa America și Finalissima. Contractul său expiră la finalul acestui an, iar la conferința de presă de după joc nu a exclus posibilitatea de a părăsi postul.
"În ceea ce mă privește, voi discuta cu președintele. Am o idee despre ceea ce vreau să fac. Îmi voi respecta contractul, iar apoi vom vedea. Adevărul este că simt nevoia să mă gândesc, pentru că nu știu dacă voi putea realiza din nou ceva atât de mare. Poate că va trebui să discutăm. Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a oferit o astfel de oportunitate, pentru că m-a adus în această poziție.
Să fiu în locul în care sunt acum este un vis împlinit pentru oricine. Am încercat până în ultimul moment să dăm totul, atât noi, stafful tehnic, cât și jucătorii. Cred că este firesc să îmi acord acest timp de reflecție. Acest loc este minunat, este un vis devenit realitate pe care nu mi l-am imaginat niciodată în viață.
Niciodată nu m-am gândit. De fapt, niciunul dintre noi, din stafful tehnic, că vom ajunge în această situație. Pentru a continua este nevoie de multe lucruri, mai ales de o resetare, de reconstruirea unui grup ca acesta, unul care, cel mai probabil, nu se va mai forma niciodată. Iar acest lucru mă doare enorm.
Vă spun sincer, acesta este un loc de vis. Am spus-o deja la conferința de presă. Nu este important cine conduce echipa națională. Important este ca acea persoană să aibă anumite valori, să fi învățat încă din copilărie ce înseamnă să porți acest tricou și ce înseamnă să joci pentru această țară. Restul va veni de la sine, aceasta este realitatea. Nu cred că este atât de complicat, iar fiecare ciclu ajunge, la un moment dat, la final. Acesta a fost unul minunat, spectaculos, iar noi vom fi aici luptând până în decembrie", a mai spus Scaloni.
Vizibil marcat, Lionel Scaloni și-a încheiat conferința de presă în lacrimi și a plecat brusc, în aplauzele jurnaliștilor argentinieni.