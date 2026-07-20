Scaloni, devastat după Spania - Argentina. A plecat brusc de la conferință, în lacrimi: "Mă doare enorm"

Inexistentă în atac și obligată să joace în inferioritate numerică după eliminarea lui Enzo Fernandez din minutul 90+5, Argentina a reușit să trimită meciul în prelungiri. "Pumele" au cedat în minutul 106, când Ferran Torres l-a învins pe Emiliano Martinez. Pe finalul prelungirilor, argentinienii au avut primele ocazii de a marca, însă Spania a rezistat și și-a trecut în palmares a doua Cupă Mondială din istorie.

Lionel Scaloni: "Spania a câștigat pe merit. Primul galben al lui Enzo putea fi evitat de arbitru"

După meci, Lionel Scaloni a recunoscut superioritatea Spaniei și a admis că ibericii au meritat să câștige finala.

"Sunt trist că nu am câștigat trofeul. Le mulțumesc din suflet suporterilor, care ne-au ajutat să luptăm până la capăt. Din nefericire, nu am putut câștiga. Spania a câștigat pe merit, aceasta este realitatea. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei, care au reușit din nou să ajungă în finală. Meciul s-a terminat și trebuie să mergem înainte", și-a început Lionel Scaloni discursul la conferința de presă.

Selecționerul Argentinei a fost întrebat ulterior dacă oboseala fizică a jucătorilor săi și-a spus cuvântul în finală: "E clar că au fost multe lucruri negative astăzi, mai ales accidentările neașteptate pe care le-am avut în niște poziții cheie. A trebuit să schimbăm 3 dintre cei 4 fundași. Nu e o scuză, ci un adevăr. Jucătorii mei au dat totul, dar contra unei echipe ca aceasta, dacă nu ești la nivel maxim, atunci poți suferi foarte mult".

În ceea ce privește eliminarea lui Enzo Fernandez, Lionel Scaloni a spus că mijlocașul său a văzut destul de ușor primul cartonaș galben, care a fost acordat pentru proteste

"Cred că primul galben putea fi evitat de arbitru. Am vorbit cu arbitrii după meci. E o finală de Cupă Mondială și anumite lucruri pot fi evitate, dar asta e, nu ne plângem", a mai spus Scaloni.