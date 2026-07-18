Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a vorbit înainte de meciul cu Argentina, pentru medaliile de aur la Campionatul Mondial de Fotbal.

Meciul are loc mâine, la New York, de la 22:00.

Selecționerul a vorbit și despre starea de sănătate a starului în vârstă de 19 ani, Lamine Yamal.

ba explicat el unui grup de jurnaliști la New York, întrucât echipa este cantonată în Montclair, New Jersey.'

Este un privilegiu să ajungi în finală. Pentru mine, important este să fiu în postura de a câștiga. Aș semna imediat să ajung în finală în fiecare an, chiar dacă aș pierde-o. Ceea ce contează este să avem șansa de a lupta pentru titlu, iar noi ne vom bucura de acest moment, mizând pe propriile noastre puncte forte și calități, în fața unui adversar care a avut un parcurs spectaculos'.

El a anticipat o finală care va fi un 'spectacol grandios, cu două echipe excelente, cu multe similitudini, în care fiecare va încerca să orienteze meciul în direcția care îi convine cel mai mult'.

Antrenorul spaniol a subliniat că nu va dispune un marcaj om la om asupra lui Lionel Messi, întrucât acest lucru ar fi inutil, având în vedere talentul argentinianului.

"Lamine Yamal se simte bine"

'Trebuie să fim vigilenți și să-i acordăm o atenție specială', a spus el.'Messi este un model pentru tinerii sportivi, prin atitudinea și comportamentul său, în această campanie spectaculoasă de Cupă Mondială pe care o susține la vârsta sa', a adăugat De la Fuente.Luis de la Fuente a oferit, de asemenea, asigurări cu privire la starea de sănătate a tânărului fenomen spaniol Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, care a absentat de la antrenamentul de joi: 'Se simte bine; este într-o formă fizică excelentă'.

De la Fuente despre Scaloni, înainte de Spania - Argentina

El a subliniat 'punctele comune' pe care le împărtășește cu selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, fostul său elev și totodată 'un prieten'.'

Cred că avem multe în comun, mai ales că Scaloni și cu mine împărtășim aceleași concepte, valori și principii care stau la baza ambelor echipe', a explicat el.'Într-un astfel de echilibru, trebuie să încerci să câștigi la detalii', a adăugat el, menționând că 'știm că meciul va oferi numeroase răsturnări de situație'.

Finala Spania - Argentina este programată duminică pe New Jersey Stadium (22:00).