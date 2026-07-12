VIDEO Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor!

Rezultat de prestigiu obținut de România cu Uruguay la Cupa Națiunilor! Rugby
SPORT.RO
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”Stejarii” au jucat la Montevideo.

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Echipa nationala de rugbyIliesa TiqeTevita ManumuaLogan WeidnerŞtefan BuruianăAlin Conache
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Reprezentativa de rugby a României a terminat la egalitate cu echipa Uruguayului, 36-36 (22-17), sâmbătă, pe Estadio Charrua din Montevideo, într-un meci din Cupa Naţiunilor.

Uruguay - România 36-36

''Stejarii'' au condus la pauză cu 22-17, după ce au avut avans de 15 puncte la un moment dat în prima repriză.

După pauză, România s-a desprins la 29-17, dar sud-americanii au revenit în joc şi au egalat, mai întâi la 29-29, iar apoi au stabilit scorul final, 36-36.

România a marcat cinci eseuri, prin Iliesa Lesumaitaiti Tiqe (8), Tevita Manumua (12, 68), Logan Weidner (17) şi Ştefan Buruiană (49), dintre care patru au fost transformate de Alin Conache (9, 18, 49, 69), care a înscris şi dintr-o lovitură de penalitate (7).

''Teros'' au reuşit şase eseuri, semnate de Felipe Arcos Perez (2), Joaquin Suarez (19), Joaquin Myszka (23, 53, 64) şi Manuel Ardao (72), dintre care trei au fost transformate de Jean Cotarmanac'h (3, 65, 73).

A fost pentru a doua oară în istoria întâlnirilor directe când România şi Uruguay termină la egalitate, după acel 21-21 din noiembrie 2010, tot la Montevideo, în preliminariile Cupei Mondiale din 2011.

În primul său meci din grupă, România a fost învinsă de Chile cu 48-31 la Santiago de Chile, pe 5 iulie.

Echipa României în meciul cu Uruguay

România: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ştefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare) 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Adrian Mitu (Soyaux -Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Alexandru Savin (CS Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 20. Keanan Murray (CS Dinamo), 21. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 22. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 23. Mihai Graure (CS Dinamo).

Staff tehnic: David Gerard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor secund, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Gareth Adamson - S&C, Fabian Bunu - analist video, Petra Melinte - doctor, Marius Todosi - kinetoterapeut, David Popa - manager.

România va mai juca în Cupa Naţiunilor pe 18 iulie cu Samoa, tot la Montevideo.

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