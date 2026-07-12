Reprezentativa de rugby a României a terminat la egalitate cu echipa Uruguayului, 36-36 (22-17), sâmbătă, pe Estadio Charrua din Montevideo, într-un meci din Cupa Naţiunilor.

''Stejarii'' au condus la pauză cu 22-17, după ce au avut avans de 15 puncte la un moment dat în prima repriză.

După pauză, România s-a desprins la 29-17, dar sud-americanii au revenit în joc şi au egalat, mai întâi la 29-29, iar apoi au stabilit scorul final, 36-36.

România a marcat cinci eseuri, prin Iliesa Lesumaitaiti Tiqe (8), Tevita Manumua (12, 68), Logan Weidner (17) şi Ştefan Buruiană (49), dintre care patru au fost transformate de Alin Conache (9, 18, 49, 69), care a înscris şi dintr-o lovitură de penalitate (7).

''Teros'' au reuşit şase eseuri, semnate de Felipe Arcos Perez (2), Joaquin Suarez (19), Joaquin Myszka (23, 53, 64) şi Manuel Ardao (72), dintre care trei au fost transformate de Jean Cotarmanac'h (3, 65, 73).