Franța s-a calificat în penultimul act al competiției după ce s-a impus cu 2-0 în fața Marocului, în timp ce spaniolii au învins Belgia cu 2-1.

Lionel Scaloni i-a dat replica lui Lamine Yamal

Cealaltă semifinală va fi stabilită în urma rezultatelor din ”sferturile” Norvegia - Anglia și Argentina - Elveția.

După ce Spania și-a asigurat locul în semifinalele Cupei Mondiale, Lamine Yamal, vedeta ibericilor, a făcut o declarație controversată. Starul Barcelonei a spus că meciul dintre Spania și Franța va fi adevărată finală a competiției, excluzându-le astfel pe celelalte echipe aflate în competiție.

Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Elveția despre declarațiile făcute de Lamine Yamal.

Surprinzător, în loc să fie revoltat de cuvintele puștiului de la Barcelona, Lionel Scaloni i-a dat dreptate lui Yamal. Totuși, selecționerul campioanei mondiale en-titre a ținut să precizeze că după ”finala” Spania - Franța, urmează adevărata finală.

”Sunt de acord cu el. Nu cred că este ceva în neregulă cu ceea ce a spus Lamine Yamal, pentru că, într-adevăr, acel meci este o finală înaintea finalei. Chiar și înainte de Cupa Mondială spuneam că ambele echipe se numără printre favorite.

Spania a meritat să învingă Belgia. Franța a făcut un meci foarte bun împotriva Marocului. Dar, din păcate, doar una dintre ele va ajunge în finală”, a spus selecționerul Argentinei.