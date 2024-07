Napoli a reacționat după ce s-a scris că PSG l-a ofertat pe Khvicha Kvaratskhelia

Cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Khvicha Kvaratskhelia a atras mai multe priviri în urma sezonului pe care l-a făcut la Napoli, unde mai are contract până în iunie 2027, dar și în urma figurii frumoase de la Europeanul din 2024 alături de naționala Georgiei.

GOAL a scris recent că Paris Saint-Germain a făcut o ofertă în valoare de 200 de milioane de euro celor de la Napoli pentru a-i transfera la pachet atât pe georgianul Khvicha Kvaratskhelia, cât și pe nigerianul Victor Osimhen.

Despre Kvara, Antonio Conte a dezvăluit că va rămâne la Napoli pentru cel puțin încă un sezon: ”Președintele mi-a spus că o să rămână, sunt foarte fericit. Khvicha Kvaratskhelia și Di Lorenzo sunt esențiali proiectului nostru”, a spus antrenorul, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Antonio Conte confirms there’s no chance for Khvicha Kvaratskhelia exit: “The president told me he was gonna stay and this is the case, I’m very happy”.

“Kvaratskhelia and Di Lorenzo are key part of our project”.

↪️???????? Napoli are confident to agree on new deal with Kvara. pic.twitter.com/lrKQffBWTb