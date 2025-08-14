GALERIE FOTO Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să îi vadă în Premier League (exclusiv pe VOYO)

Ediția 2025/26 a campionatului englez de fotbal va putea fi urmărită integral, în direct și în exclusivitate pe VOYO!

  • Toate cele 380 de meciuri din Premier League 2025/26 vor putea fi urmărite pe VOYO.

Vara anului 2025 a fost departe de a fi plictisitoare, în ceea ce privește transferurile făcute de cluburile din Premier League.

Arsenal a reușit să își achiziționeze un atacant impunător, pe Viktor Gyokeres de la Sporting Lisabona - contra sumei de 65,7 milioane de euro -, pe când campioana en-titre, Liverpool s-a întărit cu doi jucători valoroși de la Bayer Leverkusen, plătind nu mai puțin de 125 de milioane de euro pentru Florian Wirtz.

371,3 milioane de euro plătite pentru Wirtz, Sesko, Zubimendi, Gyokeres și Estevao

  • Florian Wirtz, Liverpool - 125 de milioane de euro Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Benjamin Sesko, Manchester United - 76,5 milioane de euro (RB Leipzig)
  • Martin Zubimendi, Arsenal - 70 de milioane de euro (Real Sociedad)
  • Viktor Gyokeres, Arsenal - 65,8 milioane de euro (Sporting Lisabona)
  • Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, Chelsea - 34 de milioane de euro (Palmeiras)

Manchester United va spera la un suflu nou ofensiv, după aducerea slovenului Benjamin Sesko, la fel cum se va aștepta și Chelsea prin cumpărarea brazilianului Estevao.

Defensiv, Mikel Arteta s-a mai orientat o dată către echipa Real Sociedad, după ce, anul trecut, l-a transferat pe Mikel Merino.

Martin Zubimendi i-a oferit deja un assist lui Viktor Gyokeres, într-un amical jucat de Arsenal contra lui Athletic Bilbao, dar rolul său este de a compensa pentru plecarea ghanezului Thomas Partey în La Liga, la CF Villarreal.

Florian Wirtz

Wirtz și Gyokeres, jucătorii care vor ridica publicul în picioare pe stadioanele din Anglia

Florian Wirtz

  • a câștigat Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei, cu Bayer Leverkusen. În cele 197 de meciuri jucate pentru Leverkusen, a marcat de 57 de ori și a oferit 65 de pase de gol. Este un jucător disciplinat, cu un cartonaș galben luat, în medie, la șapte etape.

Benjamin Sesko

  • de trei ori campion al Austriei, cu RB Salzburg, Benjamin Sesko s-a adaptat bine în Bundesliga germană, în care a înscris 27 de goluri în cele 64 de apariții bifate pentru RB Leipzig.

Martin Zubimendi

  • la 26 de ani, Zubimendi are o experiență de aproape 18,000 de minute jucate în tricoul echipei Real Sociedad, în La Liga. Este campion european, câștigător de Liga Națiunilor UEFA și câștigător al Cupei Spaniei, în 2020.

Viktor Gyokeres

  • atacantul suedez cu origini maghiare a marcat 97 de goluri în 102 de meciuri jucate în tricoul alb-verde al echipei Sporting din capitala Portugaliei. A oferit și 28 de pase de gol. Gyokeres a luat un singur cartonaș roșu în perioada în care a evoluat în Lisabona.

Estevao

  • la optsprezece ani, perspectivele s-au deschis larg în cariera brazilianului Estevao, care a impresionat în Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA. Acesta a marcat împotriva lui Chelsea și a strâns, în total, 27 de goluri în 83 de meciuri pentru Palmeiras, echipa-simbol a Braziliei.

Următoarele trei sezoane de Premier League, pe VOYO

