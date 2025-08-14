Toate cele 380 de meciuri din Premier League 2025/26 vor putea fi urmărite pe VOYO.

Vara anului 2025 a fost departe de a fi plictisitoare, în ceea ce privește transferurile făcute de cluburile din Premier League.

Arsenal a reușit să își achiziționeze un atacant impunător, pe Viktor Gyokeres de la Sporting Lisabona - contra sumei de 65,7 milioane de euro -, pe când campioana en-titre, Liverpool s-a întărit cu doi jucători valoroși de la Bayer Leverkusen, plătind nu mai puțin de 125 de milioane de euro pentru Florian Wirtz.

371,3 milioane de euro plătite pentru Wirtz, Sesko, Zubimendi, Gyokeres și Estevao

Florian Wirtz, Liverpool - 125 de milioane de euro Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Benjamin Sesko, Manchester United - 76,5 milioane de euro (RB Leipzig)

Martin Zubimendi, Arsenal - 70 de milioane de euro (Real Sociedad)

Viktor Gyokeres, Arsenal - 65,8 milioane de euro (Sporting Lisabona)

Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, Chelsea - 34 de milioane de euro (Palmeiras)

Manchester United va spera la un suflu nou ofensiv, după aducerea slovenului Benjamin Sesko, la fel cum se va aștepta și Chelsea prin cumpărarea brazilianului Estevao.

Defensiv, Mikel Arteta s-a mai orientat o dată către echipa Real Sociedad, după ce, anul trecut, l-a transferat pe Mikel Merino.

Martin Zubimendi i-a oferit deja un assist lui Viktor Gyokeres, într-un amical jucat de Arsenal contra lui Athletic Bilbao, dar rolul său este de a compensa pentru plecarea ghanezului Thomas Partey în La Liga, la CF Villarreal.

