”Cormoranii” au primit vizita ”ciocănarilor” pe Anfield Road sâmbătă după-amiază, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 28 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

Ce i-a făcut pe englezi să exclame ”Fabulos!” după Liverpool - West Ham: ”A încercat mereu să facă asta”

Dominik Szoboszlai i-a obișnuit pe fanii lui Liverpool cu evoluții solide în actuala stagiune și nu i-a dezamăgit nici împotriva londonezilor.

Maghiarul a pasat decisiv la golul lui Virgil van Dijk din minutul 24 și a fost notat cu 8 de publicația britanică GOAL după fluierul de final.

Englezii au evidențiat că Szoboszlai a reușit o centrare ”fabuloasă” la golul de 2-0 marcat de Van Dijk în prima repriză, dar și că maghiarul a creat faze care mai de care periculoase în treimea adversă.

”Centrare fabuloasă din corner pentru lovitura de cap a lui Van Dijk. A trimis constant mingea în treimea finală și a încercat mereu să creeze faze periculoase”, a scris GOAL.

Liverpool - West Ham 5-2

Hugo Ekitike a deschis scorul în minutul 5, Virgil van Dijk a majorat diferența la 2-0 în minutul 24, iar Alexis Mac Allister a dus scorul la 3-0 în minutul 43.

În actul secund, Tomas Soucek a micșorat diferența în minutul 49, iar Cody Gakpo și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 70.

Scorul final, 5-2, a fost stabilit prin autogolul lui Disasi, în urma centrării trimise de Frimpong. Până atunci însă, Castellanos a înscris pentru West Ham.