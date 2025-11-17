Înainte de disputarea play-off-urilor pentru echipele din cadrul confederației UEFA și a meciurilor de baraj intercontinentale, deja se știu câteva nume importante care vor privi la televizor competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada, programată pentru anul viitor. Cele mai importante absențe vor fi din Europa și Africa, printre acestea numărându-se vedete ca Victor Osimhen, Dominik Szoboszlai, Dusan Vlahovic, Pierre-Emerick Aubameyang sau Khvicha Kvaratskhelia.



Jucători valoroși care au pierdut deja calificarea la Mondial:

Jan Oblak (Slovenia / Atletico Madrid), Benjamin Sesko (Slovenia / Manchester United), Kostas Tsimikas (Grecia / AS Roma), Ilia Gruez (Bulgaria / Leeds United), Vangelis Pavlidis (Grecia / Benfica), Albert Gudmundsson (Islanda / Fiorentina), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG), Giorgi Mamardashvili (Georgia / Liverpool), Milos Kerkez (Ungaria / Liverpool), Dominik Szoboszlai (Ungaria / Liverpool), Manor Solomon (Israel / Villarreal), Strahinja Pavlovic (Serbia / AC Milan), Filip Kostic (Serbia / Juventus), Dusan Vlahovic (Serbia / Juventus), Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta), Bryan Mbeumo (Camerun / Manchester United), Victor Osimhen (Nigeria / Galatasaray), Frank Anguissa (Camerun / Napoli), Alex Iwobi (Nigeria / Fulham), Edmond Tapsoba (Burkina Faso / Bayer Leverkusen), Bertrand Traore (Burkina Faso / Sunderland), Beto (Guineea-Bissau / Everton), Patson Daka (Zambia / Leicester), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Ol. Marseille), Mouctar Diakhaby (Guineea / Valencia), Serhou Guirassy (Guineea / Borussia Dortmund), Yves Bissouma (Mali / Tottenham), Luis Advincula (Peru / Boca Juniors), Andre Carrillo (Peru / Corinthians), Alexis Sanchez (Chile / Sevilla)



Echipele deja calificate la CM 2026:

Anglia, Croația, Franța, Norvegia, Portugalia (Europa), Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (America de Sud), SUA, Canada, Mexic (gazde / America de Nord), Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (Asia), Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia (Africa) și Noua Zeelandă (Oceania).

