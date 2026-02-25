VIDEO EXCLUSIV Toate cele șapte goluri reușite de Benjamin Sesko până acum. Premier League se vede pe VOYO!

Toate cele șapte goluri reușite de Benjamin Sesko până acum.
Benjamin Sesko (22 de ani) se află la Manchester United din august 2025.

Benjamin Sesko, Manchester United, Premier League
Echipa de pe Old Trafford l-a transferat pe Sesko vara trecută de la Red Bull Leipzig pentru 76,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe atacant la 70 de milioane.

Acum, internaționalul sloven este cotat de transfermarkt.com la 60 de milioane de euro. Sesko are contract cu Manchester United până la finalul sezonului 2029/30.

Toate cele șapte goluri reușite de Benjamin Sesko până acum.

Sesko și-a trecut primul gol în cont pentru Manchester United în Premier League în etapa #6 cu Brentford, în deplasare (1-3). În următoarea etapă a venit și al doilea cu Sunderland, în fața propriilor fani (2-0).

A urmat, ulterior, o pauză de 13 etape, dintre care patru a fost accidentat, în care nu a înscris. Sesko a revenit cu o ”dublă” în etapa #21, în fața lui Burnley (2-2).

Iar în ultimele patru etape, Benjamin Sesko a înscris din postura de rezervă de trei ori. A adus victoria cu Everton (1-0), a marcat cu West Ham (1-1) și cu Fulham (3-2).

Manchester United, în clasament

După 27 de etape, echipa pregătită de Michael Carrick se află pe locul 4 în clasament cu 48 de puncte. 13 victorii, nouă rezultate de egalitate și cinci înfrângeri are până acum Manchester United în actuala stagiune.

