UEFA a făcut anunțul: prima delegare la Turcia - România, în play-off-ul pentru CM 2026

S-a stabilit delegatul UEFA de la Turcia - România

Cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului deosebit de important pentru naționala României, UEFA a anunțat prima delegare pentru duelul de la Istanbul.

Cehul Emil Ubias (52 de ani) a fost ales ca delegat UEFA la duelul dintre Turcia și România. Fostul arbitru asistent de pe lista FIFA va superviza jocul de la Istanbul, printre atribuțiile sa numărându-se întocmirea unui raport oficial după meci și gestionarea situațiilor speciale, cum ar fi problemele de securitate, comportamentul spectatorilor sau alte incidente.

Emil Ubias are o experiență bogată în rolul de delegat UEFA. Cehul a fost trimis inclusiv în acest sezon la meciuri importante internaționale, inclusiv din Champions League și Europa League.