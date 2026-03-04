UEFA a făcut anunțul: prima delegare la Turcia - România, în play-off-ul pentru CM 2026

UEFA a făcut anunțul: prima delegare la Turcia - România, în play-off-ul pentru CM 2026
Turcia și România se vor înfrunta în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul.

S-a stabilit delegatul UEFA de la Turcia - România

Cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului deosebit de important pentru naționala României, UEFA a anunțat prima delegare pentru duelul de la Istanbul.

Cehul Emil Ubias (52 de ani) a fost ales ca delegat UEFA la duelul dintre Turcia și România. Fostul arbitru asistent de pe lista FIFA va superviza jocul de la Istanbul, printre atribuțiile sa numărându-se întocmirea unui raport oficial după meci și gestionarea situațiilor speciale, cum ar fi problemele de securitate, comportamentul spectatorilor sau alte incidente.

Emil Ubias are o experiență bogată în rolul de delegat UEFA. Cehul a fost trimis inclusiv în acest sezon la meciuri importante internaționale, inclusiv din Champions League și Europa League.

Foto: fotbal.cz

Turcia - România, pe Beșiktaș Park

Turcia și România se vor înfrunta joi, 26 martie, de la ora 19:00. Gazdele au ales Beșiktaș Park, o arenă cu o capacitate de puțin peste 40.000 de locuri.

Învingătoarea din duelul Turcia - România se califică în finala play-off-ului, unde pe 31 martie, în deplasare, va înfrunta câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

