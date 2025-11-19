Irlandezul Troy Parrott (23 de ani), atacant legitimat la AZ Alkmaar (Olanda), a spulberat visul Ungariei în cursa pentru Cupa Mondială. Cu trei goluri, în minutele 15, din penalty, 80 și 90+6, Parrott a trimis Irlanda pe locul 2, loc de baraj! Ungaria, care a terminat pe 3, e out din cursa pentru turneul final.

Troy Parrott, acțiune de vis la națională: două goluri cu Portugalia, trei cu Ungaria

Ultima reușită a irlandezului a venit, efectiv, la ultima fază a meciului. Și a declanșat o reacție demențială din partea comentatorului partidei, care poate fi văzută aici.

Anterior, în partida cu Portugalia, el a marcat singurele goluri, într-un succes cu 2-0.

Vârful născut la Dublin, la 4 februarie 2002, are un sezon solid și la AZ Alkmaar, cu 14 meciuri, 13 goluri și două pase decisive, iar din acest motiv a și atras atenția unor echipe importante de la nivelul campionatelor puternice.

Atacantul Troy Parrott, dorit și în Premier League, campionat care se vede pe VOYO

Presa internațională anunță că de vârf se interesează West Ham, Everton, Leeds United și Stuttgart, iar olandezii de la AZ Alkmaar speră să îl vândă cu până la 30 de milioane de euro!

Cotat la 16 milioane de euro, Parrott a făcut o parte din juniorat în țara natală, la Belvedere FC, după care, în 2017, a trecut la grupările ”under” ale lui Tottenham. A tot fost împrumutat de formația din Premier League, la cluburi precum Millwall, Ipswich, MK Dons sau Excelsior, dar l-a vândut în vara lui 2024 la AZ Alkmaar, pentru 4 milioane de euro.

