Vârful celor de la AZ Alkmaar este gata să facă pasul cel mare, iar Fenerbahce pregătește o ofertă colosală pentru a-și asigura semnătura sa.



Atacantul irlandez traversează o formă de vis, reușind să marcheze nu mai puțin de cinci goluri în ultimele două partide decisive ale naționalei sale. După o "dublă" de senzație în fața Portugaliei, Parrott a fost eroul absolut la Budapesta. Acolo, pe Puskas Arena, a reușit o "remontada" spectaculoasă de unul singur, marcând golul victoriei, 3-2, în minutul 90+6, reușită care i-a adus supranumele de "killer-ul" Ungariei.



Evoluțiile sale entuziasmante nu au trecut neobservate. Presa iberică, prin vocea celor de la Fichajes, notează că Fenerbahce este în pole-position pentru transferul său. Turcii sunt dispuși să plătească 35 de milioane de euro, sumă care l-ar transforma pe Parrott în cel mai scump jucător adus vreodată de gruparea din Istanbul. Până acum, cea mai mare sumă plătită de Fener a fost de 22,5 milioane de euro pentru Kerem Akturkoglu, adus în vară de la Benfica.



"N-o să am o noapte mai bună toată viața"

Parrott, care a crescut în academia lui Tottenham dar nu a primit suficiente șanse la Londra, și-a relansat cariera în Olanda, mai întâi la Excelsior și acum la AZ Alkmaar. Emoția calificării la baraj și a hat-trick-ului din Ungaria l-a marcat profund pe tânărul atacant, care simte că trăiește un basm.



Iată ce a spus Troy Parrott după performanța incredibilă din noiembrie: "Nu voi avea o noapte mai bună decât asta în toată viața mea. Este un basm. Nici măcar nu poți visa la așa ceva. Cel mai important lucru pentru mine a fost să încep să mă bucur din nou de fotbal, fără nicio presiune. Să nu-mi mai spun că trebuie să fac aia sau cealaltă. Știu ce talent am, așa că dacă mă simt bine cu mine și sunt fericit, asta se va vedea mereu pe teren. A fost un pas mare, pentru că nu aveam nicio idee la ce să mă aștept când am venit prima dată în Olanda. Să te muți din Irlanda în Anglia e una, dar să mergi undeva unde se vorbește o altă limbă, o altă cultură, urma să fie o provocare."



În acest sezon, Parrott a marcat deja 10 goluri pentru AZ Alkmaar în toate competițiile, iar cota sa de piață a explodat, ajungând la 22 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

