Când FIFA a anunțat că Mondialul din 2026 va avea, în premieră, 48 de echipe, în mod cert, multe federații au jubilat, crezând că ratarea calificării, în noul format, va fi ca și imposibilă.

Acum, când grupele preliminare s-au încheiat peste tot, vedem că nu prea e așa! Pentru că sunt destule echipe, unele dintre ele cu tradiție în fotbalul mondial, care au rămas pe dinafară. Sunt chiar șase naționale de Top 50, care vor privi CM 2026, la televizor, întrucât au ratat și prezența la baraj!

Platforma Football Meets Data, dedicată statisticilor din fotbalul internațional, tocmai a realizat lista celor mai bine clasate echipe naționale care au ratat orice șansă de a fi prezente la Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA. Pe podiumul acestei liste e și Ungaria, care a „reușit“ să piardă calificarea de o manieră incredibilă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Iată cele mai importante naționale care au încheiat deja socoteală cu preliminariile CM 2026:

*Serbia (locul 37 în clasamentul FIFA)

*Nigeria (locul 38)

*Ungaria (locul 40)

*Grecia (locul 46)

*Venezuela (locul 48)

*Costa Rica (locul 49)

*Peru (locul 51)

*Chile (locul 52)

*Mali (locul 53)

*Slovenia (locul 55)

*Camerun (locul 57)

*Burkina Faso (locul 62)

Din fericire, România, deși a terminat pe 3 în grupa H și a ratat calificarea directă, poate spera, în continuare, la o prezență la CM 2026, după cum Sport.ro a arătat aici.

