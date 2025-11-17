Lacrimi pentru Ungaria, în loc de calificare. Încă o dată! E un „film“ cu care suporterii maghiari s-au obișnuit.

Cel puțin, în ceea ce privește preliminariile Mondialului. Pentru că, dacă au mai fost calificări la Europene – cele mai recente în 2016, 2020 și 2024 -, în schimb, ultima calificare la un Mondial datează din... 1986! Adică, de acum 39 de ani!

Duminică, în ultima etapă din grupa F, elevii selecționerului Marco Rossi aveau în mână locul 2. Sau, cel puțin așa au crezut! Pentru că jucau acasă, la Budapesta, meciul cu Irlanda, și aveau două variante din trei pentru a obține locul 2, de baraj: victoria sau egalul.

Ungaria, răpusă dramatic, la ultima fază

Și, la ce s-a jucat pe Puskás Aréna, părea că totul decurge conform planului pentru gazde. Pentru că Ungaria a condus cu 1-0 din minutul 3 și a avut 2-1 până în minutul 79. Irlandezul Troy Parrott (23 de ani), atacant legitimat la AZ Alkmaar (Olanda), a spulberat însă visul Ungariei. Cu trei goluri, în minutele 15 (penalty), 80 și 90+6, Parrott a trimis Irlanda pe locul 2, la baraj! Ungaria, care a terminat pe 3, e out!

Ultima reușită a irlandezului a venit, efectiv, la ultima fază a meciului. Și a declanșat o reacție demențială din partea comentatorului partidei, care poate fi văzută aici.

