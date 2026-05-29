Pe fondul unor accidentări îngrijorătoare, selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a încercat să risipească îndoielile, confirmând că majoritatea campionilor mondiali en-titre, inclusiv căpitanul Lionel Messi, vor face parte din lotul care va încerca să câştige al doilea titlu consecutiv la Cupa Mondială din 2026, relatează AP, citată de news.ro.

Lionel Messi, în lotul Argentinei pentru CM 2026

Messi, care urmează să împlinească 39 de ani, se află în fruntea lotului de 26 de jucători pentru Cupa Mondială, anunţat joi de Federaţia Argentiniană de Fotbal.

Dintre jucătorii convocaţi, 17 au făcut parte din echipa care a triumfat în urmă cu patru ani în finala de la Qatar împotriva Franţei.

Participarea mai multor jucători era incertă din cauza unor accidentări, cu puţin înainte de termenul limită de 1 iunie stabilit de FIFA pentru finalizarea loturilor pentru Cupa Mondială. Printre aceştia se număra chiar Messi, care suferă de suprasolicitare musculară şi o întindere la muşchiul ischiogambier stâng, ceea ce l-a împiedicat să termine meciul cu Inter Miami de duminica trecută.

Al şaselea turneu final de CM

Clubul a declarat oficial că perioada de recuperare va depinde de „progresul său clinic şi funcţional”. Messi va juca la a şasea sa Cupă Mondială, după ce a participat anterior la Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014, Rusia 2018 şi Qatar 2022.

Portarul Emiliano Martinez, inclus în lot

Portarul Emiliano Martínez, care şi-a fracturat degetul inelar al mâinii drepte în timpul finalei Ligii Europa de săptămâna trecută, în care Aston Villa a învins Freiburg, a fost şi el inclus în lot.

Scaloni i-a inclus, de asemenea, pe fundaşul Cristian Romero, care se recuperează după o entorsă a ligamentului colateral al genunchiului drept suferită la mijlocul lunii aprilie în timp ce juca pentru Tottenham, precum şi pe fundaşii laterali Nahuel Molina şi Gonzalo Montiel, care au marcat la loviturile de la 11 metri decisive în loviturile de departajare din finala Cupei Mondiale din 2022 împotriva Franţei, ambii fiind în recuperare după leziuni musculare.

Argentina, campioană mondială şi în 1978 şi 1986, va debuta la 16 iunie împotriva Algeriei în Grupa J, din care mai fac parte Austria şi Iordania.

Echipa se va deplasa sâmbătă la baza sa pentru Cupa Mondială, din Kansas City, şi va disputa meciuri amicale împotriva Hondurasului şi Islandei înainte de începerea turneului.

Lotul Argentinei:

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Fundaşi: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid) , Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olimpique Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olimpique Lyon), Facundo Medina (Olimpique Marseille).

Mijlocaşi: Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Jrs), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (RC Strasbourg Alsace).

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milano), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Lyon), Nico Paz (Como).