Atacantul Denis Drăguş a afirmat, sâmbătă, după victoria echipei naţionale de fotbal a României în faţa selecţionatei Ţării Galilor, cu scorul de 2-1, că reprezintă un început de drum bun pentru "tricolori", care sunt conduşi acum de pe banca tehnică de Gheorghe Hagi.

"Domnul Hagi are aceeaşi pasiune, aceeaşi dorinţă. Îl ştiam şi dinainte şi trebuie să mergem pe acest drum. Nu este uşor, dar trebuie să aspirăm la lucrul acesta, să aspirăm la performanţă.

Denis Drăguș: ”Este un început de drum bun”

Este un început de drum bun şi e important să credem că putem fi prezenţi la fiecare turneu final. Dacă nu credeam, nu avem nicio şansă. În primul rând trebuie să credem, pentru că de acolo pleacă tot, de la încredere. Doar aşa avem pe ce să construim", a afirmat Drăguş la Prima TV.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

Tricolorii au obţinut prima victorie în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi, prin golurile marcate de Florinel Coman (52) şi Adrian Rus (80), în timp ce pentru oaspeţi a înscris David Brooks (64).

România a înregistrat un egal cu Georgia (1-1) la Tbilisi şi o victorie cu Ţara Galilor (2-1) la Bucureşti, în primele meciuri din al doilea mandat de selecţioner al lui Gheorghe Hagi.

Următoarele partide ale naţionalei vor fi oficiale, în Liga Naţiunilor, pe 25 septembrie (în deplasare cu Suedia), 28 septembrie (acasă cu Bosnia-Herţegovina), 2 octombrie (în deplasare cu Polonia) şi 5 octombrie (acasă cu Suedia).