Carlo Ancelotti, anunț surprinzător: „Neymar poate juca 90 de minute”

Brazilia s-a calificat în „optimile” Campionatului Mondial, după victoria în fața Japoniei cu 2-1.

Echipa lui Carlo Ancelotti a evitat prelungirile grație golului marcat de Gabriel Martinelli în ultimele minute din timpul regulamentar.

În „optimi”, „Selecao” o va întâlni pe Norvegia lui Haaland, într-un meci care va avea loc duminică, de la ora 23:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Carlo Ancelotti, anunț neașteptat despre Neymar

Neymar a debutat la Campionatul Mondial în meciul contra Scoției, ultimul din grupa Braziliei și a jucat din timp de 21 de minute.

Starul lui Santos a fost convocat în lotul naționalei și a fost păstrat de Carlo Ancelotti chiar dacă s-a accidentat și nu a putut evolua în primele două partide din grupă.

Selecționerul italian a fost întrebat despre situația lui Neymar înaintea partidei cu Norvegia din „optimi”, iar Carlo Ancelotti a oferit un răspuns neașteptat. Antrenorul a dat înțeles că Neymar ar putea evolua pentru 90 de minute, după ce și-a revenit din accidentare.

„Neymar poate juca 90 de minute… și poate juca alături de Vinicius Jr. Cred că vor juca împreună”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Fabrizio Romano.