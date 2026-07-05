Carlo Ancelotti, anunț surprinzător: „Neymar poate juca 90 de minute”

Carlo Ancelotti, anunț surprinzător: „Neymar poate juca 90 de minute” CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Carlo Ancelotti a vorbit despre starea lui Neymar înaintea partidei cu Norvegia.

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Brazilia s-a calificat în „optimile” Campionatului Mondial, după victoria în fața Japoniei cu 2-1. 

Echipa lui Carlo Ancelotti a evitat prelungirile grație golului marcat de Gabriel Martinelli în ultimele minute din timpul regulamentar.

În „optimi”, „Selecao” o va întâlni pe Norvegia lui Haaland, într-un meci care va avea loc duminică, de la ora 23:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Carlo Ancelotti, anunț neașteptat despre Neymar

Neymar a debutat la Campionatul Mondial în meciul contra Scoției, ultimul din grupa Braziliei și a jucat din timp de 21 de minute.

Starul lui Santos a fost convocat în lotul naționalei și a fost păstrat de Carlo Ancelotti chiar dacă s-a accidentat și nu a putut evolua în primele două partide din grupă.

Selecționerul italian a fost întrebat despre situația lui Neymar înaintea partidei cu Norvegia din „optimi”, iar Carlo Ancelotti a oferit un răspuns neașteptat. Antrenorul a dat înțeles că Neymar ar putea evolua pentru 90 de minute, după ce și-a revenit din accidentare.

„Neymar poate juca 90 de minute… și poate juca alături de Vinicius Jr. Cred că vor juca împreună”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Fabrizio Romano. 

Rămâne de văzut dacă Neymar va fi o soluție pentru Carlo Ancelotti în partida contra Norvegiei, având în vedere că în partida cu Japonia el nu a intrat niciun minut pe teren.

Fotbalistul de 34 de ani are șase goluri și patru pase decisive în 15 partide jucate pentru Santos, în actualul sezon.

79 de reușite, 59 de assist-uri și 129 de meciuri sunt cifrele lui Neymar în tricoul naționalei Braziliei.

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