”Selecao” a învins Japonia cu scorul de 2-1, însă naționala condusă de Carlo Ancelotti a avut mari emoții.

Carlo Ancelotti a explicat de ce Neymar a fost rezervă neutilizată contra Japoniei

Niponii au deschis scorul în minutul 29 prin Kaishu Sano, care a marcat cu un șut din afara careului, fără șansă pentru Alisson. După pauză, brazilienii au preluat inițiativa, iar Casemiro a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, din centrarea lui Gabriel.

Naționala lui Carlo Ancelotti a pus presiune, dar golul victoriei a venit abia în minutul 90+5. Gabriel Martinelli a fost eroul Braziliei în meciul cu Japonia.

Neymar, unul dintre jucătorii care ar fi putut, prin calitatea sa, să spulbere emoțiile brazilienilor, a fost rezervă neutilizată, iar la finalul meciului, Carlo Ancelotti a explicat de ce a ales să îl lase pe bancă pe cel mai iubit jucător al ”Selecao”.

În repriza secundă, Carlo Ancelotti l-a trimis la încălzire pe Neymar, moment în care fanii brazilieni au început să îi scandeze numele fostului jucător de la Barcelona și PSG. Totuși, după doar câteva minute, Ancelotti l-a chemat pe Neymar înapoi pe bancă.

”Îl aveam pregătit pe Neymar pentru prelungiri. Am vorbit cu el și trebuia să intre în jurul minutului 60 sau 65. Am egalat însă și nu am vrut să schimb structura echipei, pentru că de atunci am avut controlul asupra jocului.

Avem foarte multe soluții, atât pe banca de rezerve, cât și pe teren, iar faptul că jucătorii sunt într-o formă atât de bună este un lucru pozitiv.

Trebuie să profităm la maximum de acest lucru. A fost un meci extrem de dificil. Japonia nu este o echipă ușor de înfruntat, joacă cu intensitate și este foarte bine organizată”, a spus Carlo Ancelotti.