Selecționata lui Lionel Scaloni a bifat două victorii în Grupa J de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, 3-0 cu Algeria și 2-0 cu Austria. Toate golurile sud-americanilor au fost înscrise de Lionel Messi.

Pentru Argentina urmează meciul cu Iordania de duminică dimineață, 05:00 ora României. Cele două se vor înfrunta pe ”AT&T Stadium” la Arlington, în Texas, iar meciul va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Neymar a văzut ce face Messi în America și a reacționat într-un singur cuvânt

Neymar, un alt veteran prezent la CM 2026 pe lângă Messi, a vorbit despre starul argentinian și fostul său coleg de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain. Cei doi se cunosc și ca rivali, din duelurile Argentina - Brazilia de la Copa America.

”Vorbesc mult cu el, constant, ne apreciem unul pe celălalt foarte mult, ne iubim”, a spus Neymar, citat de Mundo Deportivo.

Întrebat și despre startul fulminant al argentinianului în America, cu cinci goluri în două meciuri, Neymar a replica într-un singur cuvânt: ”Incredibil!”.

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"A fost o carieră lungă, plină de lucruri frumoase și de momente dificile, dar așa este viața. Eu mulțumesc pentru tot ce am avut, atât pentru bine, cât și pentru rău. Pentru că așa am crescut. Dar încă nu s-a terminat...

Nu am încetat niciodată să concurez pentru victorie, să mă antrenez din greu și să cer maximum de la mine însumi, în fiecare zi, așa cum am făcut întotdeauna. Eu nu am avut niciodată îndoieli. Nu joc gândindu-mă la vârsta pe care o am. Pur și simplu joc. Într-o zi corpul meu va spune stop. Dar acea zi încă nu a sosit

Ce cadou mi-aș dori? Am obținut deja o mulțime de lucruri în viață. Ce îmi doresc acum este sănătate pentru oamenii dragi mie și să mai savurez cât pot de mult fiecare moment petrecut pe teren", a mai spus Messi.