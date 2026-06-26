GALERIE FOTO Davide Ancelotti făcut praf pentru gestul făcut în clipa în care Neymar a intrat pe teren! Soția a sărit în apărarea sa

Davide Ancelotti făcut praf pentru gestul făcut în clipa în care Neymar a intrat pe teren! Soția a sărit în apărarea sa CM 2026
SPORT.RO
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Neymar a bifat primele minute la Cupa Mondială în meciul cu Scoția, scor 3-0 în favoarea Braziliei. 

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BraziliaCarlo AncelottiDavide AncelottiNeymarScotia
Din articol

Fostul atacant de la Barcelona și PSG a intrat pe teren în minutul 76, în locul lui Matheus Cunha.

Davide Ancelotti, criticat pentru gestul făcut când Neymar a intrat pe teren

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În momentul în care Neymar s-a apropiat de marginea terenului pentru a-l înlocui pe Matheus Cunha, Davide Ancelotti, fiul și secundul lui Carlo Ancelotti, a făcut un gest care a ridicat semne de întrebare.

Tehnicianul stătea așezat pe scaun și, cu mâna dusă la gură, Ancelotti Jr a scuturat dezaprobator din cap. Mulți au interpretat gestul fiului lui Carlo Ancelotti drept o nemulțumire legată de faptul că Neymar este introdus pe teren, iar fanii brazilieni l-au făcut praf în comentarii pe rețelele sociale. 

Soția antrenorului, Ana Galocha, a sărit în apărarea lui Davide Ancelotti printr-o postare pe rețelele sociale. 

Interpretați complet greșit o imagine, fără nicio legătură cu realitatea, iar din cauza asta primim nenumărate insulte încă de azi dimineață? Noi suntem primii care ne dorim ca Brazilia să câștige”, a scris soția lui Davide Ancelotti pe Instagram.

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