Carlo Ancelotti, replică genială în momentul în care a fost întrebat de Neymar: „E sigur 100% că nu sunt prost”

Brazilia s-a calificat în „optimile” Campionatului Mondial, după victoria în fața Japoniei cu 2-1.

Echipa lui Carlo Ancelotti a evitat prelungirile grație golului marcat de Gabriel Martinelli în ultimele minute din timpul regulamentar.

Ce a spus Carlo Ancelotti în momentul în care a fost întrebat despre Neymar

Neymar a debutat la Campionatul Mondial în meciul contra Scoției, ultimul din grupa Braziliei și a jucat din timp de 21 de minute.

Starul lui Santos a fost convocat în lotul naționalei și a fost păstrat de Carlo Ancelotti chiar dacă s-a accidentat și nu a putut evolua în primele două partide din grupă.

Selecționerul italian a fost întrebat despre situația lui Neymar înaintea partidei cu Norvegia din „optimi”, iar Carlo Ancelotti a oferit un răspuns neașteptat.

„Neymar nu este mulțumit. Dar se comportă foarte bine. Este foarte respectuos, e foarte apreciat de coechiperii săi și e un atu important pentru echipă. Dar da, un fotbalist nu poate fi niciodată fericit pe bancă.

(n.r. – Este gata să joace 90 de minute?) Sunt 100% sigur că nu sunt un geniu. Dar sunt, de asemenea, 100% sigur că nu sunt prost”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Marca.com.