Carlo Ancelotti, replică genială în momentul în care a fost întrebat de Neymar: „E sigur 100% că nu sunt prost”

Carlo Ancelotti, replică genială în momentul în care a fost întrebat de Neymar: „E sigur 100% că nu sunt prost” CM 2026
SPORT.RO
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Carlo Ancelotti a fost întrebat despre situația lui Neymar la naționala Braziliei.

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Carlo AncelottiNeymarBraziliaCampionatul Mondial
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Brazilia s-a calificat în „optimile” Campionatului Mondial, după victoria în fața Japoniei cu 2-1. 

Echipa lui Carlo Ancelotti a evitat prelungirile grație golului marcat de Gabriel Martinelli în ultimele minute din timpul regulamentar.

Ce a spus Carlo Ancelotti în momentul în care a fost întrebat despre Neymar

Neymar a debutat la Campionatul Mondial în meciul contra Scoției, ultimul din grupa Braziliei și a jucat din timp de 21 de minute.

Starul lui Santos a fost convocat în lotul naționalei și a fost păstrat de Carlo Ancelotti chiar dacă s-a accidentat și nu a putut evolua în primele două partide din grupă.

Selecționerul italian a fost întrebat despre situația lui Neymar înaintea partidei cu Norvegia din „optimi”, iar Carlo Ancelotti a oferit un răspuns neașteptat.

„Neymar nu este mulțumit. Dar se comportă foarte bine. Este foarte respectuos, e foarte apreciat de coechiperii săi și e un atu important pentru echipă. Dar da, un fotbalist nu poate fi niciodată fericit pe bancă.

(n.r. – Este gata să joace 90 de minute?) Sunt 100% sigur că nu sunt un geniu. Dar sunt, de asemenea, 100% sigur că nu sunt prost”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Marca.com.

Neymar, aproape de un transfer în MLS

Chiar dacă nu este titular la naționala Braziliei la acest turneu final, Neymar poate prinde un transfer în următoarea perioadă. Sunt echipe din MLS care vor să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul fostului jucător de la Barcelona și PSG.

S-a vorbit despre varianta FC Cincinnati, cu care Neymar a purtat negocieri, dar americanii nu au trimis, până acum, o ofertă concretă. Oricum, sud-americanul rămâne dispus să se transfere în campionatul din Statele Unite dacă va primi o ofertă financiară bună, scrie The Athletic.

De nouă ani, Neymar deține recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului. În 2017, PSG plătea clauza de reziliere din contractul brazilianului cu Barcelona, în valoare de 222 de milioane de euro.

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