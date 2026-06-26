Neymar se pregătește pentru transfer după Cupa Mondială

Neymar se pregătește pentru transfer după Cupa Mondială Fotbal extern
SPORT.RO
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Neymar (34 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu Santos și poate schimba echipa imediat după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

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Din articol

Accidentat în primele două partide, Neymar, selecționat de Carlo Ancelotti la turneul final, a intrat pe finalul meciului cu Scoția (0-3), spre entuziasmul publicului.

Neymar, aproape de un transfer în MLS

Chiar dacă nu este titular la naționala Braziliei la acest turneu final, Neymar poate prinde un transfer în următoarea perioadă. Sunt echipe din MLS care vor să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul fostului jucător de la Barcelona și PSG.

S-a vorbit despre varianta FC Cincinnati, cu care Neymar a purtat negocieri, dar americanii nu au trimis, până acum, o ofertă concretă. Oricum, sud-americanul rămâne dispus să se transfere în campionatul din Statele Unite dacă va primi o ofertă financiară bună, scrie The Athletic.

De nouă ani, Neymar deține recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului. În 2017, PSG plătea clauza de reziliere din contractul brazilianului cu Barcelona, în valoare de 222 de milioane de euro.

Neymar: ”El e starul de la Cupa Mondială. Decide toate meciurile!”

După meci, Neymar a ales să vorbească, printre altele, și despre Vinicius Junior, starul cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate care este legitimat la Real Madrid, în La Liga.

Neymar a avut doar cuvinte de laudă la adresa conaționalului: ”Vinicius e starul nostru de la Cupa Mondială. El decide toate jocurile, o face foarte bine”, sunt cuvintele brazilianului, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

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