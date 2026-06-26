Neymar se pregătește pentru transfer după Cupa Mondială

Accidentat în primele două partide, Neymar, selecționat de Carlo Ancelotti la turneul final, a intrat pe finalul meciului cu Scoția (0-3), spre entuziasmul publicului.

Neymar, aproape de un transfer în MLS

Chiar dacă nu este titular la naționala Braziliei la acest turneu final, Neymar poate prinde un transfer în următoarea perioadă. Sunt echipe din MLS care vor să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul fostului jucător de la Barcelona și PSG.

S-a vorbit despre varianta FC Cincinnati, cu care Neymar a purtat negocieri, dar americanii nu au trimis, până acum, o ofertă concretă. Oricum, sud-americanul rămâne dispus să se transfere în campionatul din Statele Unite dacă va primi o ofertă financiară bună, scrie The Athletic.