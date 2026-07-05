Thomas Tuchel a numit marele pericol înainte de Mexic - Anglia

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a prezis sâmbătă că echipa sa va avea un început dificil împotriva Mexicului, dar apoi se va adapta la altitudine şi va încerca să câştige meciul prevăzut luni la Ciudad de Mexico în optimile de finală ale Cupei Mondiale, scrie EFE.

''Pentru noi, primele 15 sau 20 de minute vor fi dificile. Mexicul începe agresiv pe teren propriu. Vom depăşi asta şi apoi vom fi mai buni'', a declarat antrenorul în vârstă de 52 de ani într-o conferinţă de presă.

Dezvăluindu-şi experienţa personală cu altitudinea capitalei mexicane, la 2.240 de metri deasupra nivelului mării, Tuchel a recunoscut că a avut o uşoară durere de cap şi a dormit prost ultima noapte, deşi nici el, nici jucătorii săi nu au experimentat nimic insurmontabil.

Tuchel a lăudat echipa naţională mexicană, care în luna mai a remizat în meciurile amicale contra a două puteri mondiale, Portugalia şi Belgia, şi a recunoscut că Anglia se va confrunta cu o mare provocare pe Estadio Ciudad de Mexico, cunoscut sub numele de Azteca.

''Ştim totul despre Mexic; sunt printre primii 10 în clasamentul mondial, cu rezultate bune în meciurile recente. Îşi adaptează tactica, aplică presiune, îşi lasă fundaşii laterali liberi, au multă rotaţie şi nu se sfiesc de loviturile fixe. Îi respectăm, dar credem în noi înşine. Mexicul este o echipă puternică, cu jucători buni. Va fi o provocare dificilă, dar toate meciurile din Cupă sunt. Mâine, fanii vor susţine Mexicul, dar nu ne aşteptăm la ostilitate; ştim că vom găsi soluţii la dificultăţi'', a spus Tuchel.

Echipa engleză s-a antrenat sâmbătă la baza lui Pumas UNAM din Mexic, la sud de capitală, iar germanul a fost mulţumit de concentrarea jucătorilor săi şi de adaptarea lor la condiţiile adverse din Ciudad de Mexico.

Anglia revine luni pe stadionul Azteca, la 40 de ani după ce a fost eliminată acolo de Argentina, cu două goluri marcate de Diego Armando Maradona: dintre care unul cu mâna, într-unul dintre cele mai memorabile meciuri din istoria Cupei Mondiale.

Tuchel a recunoscut că rana acelei înfrângeri rămâne deschisă; cu toate acestea, meciul de luni nu va fi o revanşă, deoarece este vorba de un adversar diferit şi, chiar dacă ar fi Argentina, nu ar fi la fel: ''Nu are sens să vorbim despre răzbunare după atâta timp''.

Agerpres