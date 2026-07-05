Făcut praf la Mondial și notat cu 1, primește o lovitură de la FIFA! Anunțul francezilor

Făcut praf la Mondial și notat cu 1, primește o lovitură de la FIFA! Anunțul francezilor CM 2026
SPORT.RO
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Arbitrul Ilgiz Tantashev (42 de ani) a fost aspru criticat după prestația sa din partida Paraguay - Franța 0-1, din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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Tantashev a fost pus la zid de presa franceză pentru că a permis un joc foarte dur al celor din Paraguay. Sud-americanii au comis nu mai puțin 13 faulturi, însă nu s-au ales cu niciun cartonaș galben. În schimb, trei jucători ai Franței au fost sancționați.

Presa franceză: Foarte puțin probabil ca Tantashev să mai fie delegat de FIFA la Cupa Mondială

Ziarul L'Equipe l-a notat cu 1 pe Tantashev, acuzându-l că a stricat jocul de la Philadelphia. De asemenea, RMC Sport a scris că centralul din Uzbekistan a avut o "prestație dezastruoasă".

Mai mulți fani au cerut pedepsirea lui Tantashev după prestația sa din meciul Paraguay - Franța, însă RMC Sport amintește că FIFA nu obișnuiește să anunțe public astfel de sancțiuni. Cu toate acestea, francezii susțin că este "foarte puțin probabil" ca Tantashev să mai fie delegat la Cupa Mondială.

"Dacă șefii arbitrajului din cadrul FIFA au fost nemulțumiți de prestația sa, Tantashev ar putea fi chiar exclus de la alte competiții pe care FIFA le va organiza în viitor", au mai scris francezii.

Tantashev a condus trei partide la Cupa Mondială: Scoția - Maroc 0-1, Algeria - Austria 3-3 și Paraguay - Franța 0-1. 

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Mihai Stoica, enervat și el de arbitraj la Paraguay - Franța

Conștienți de diferența de valoare, jucătorii din Paraguay au jucat extrem de dur, însă nu au primit nici măcar un cartonaș galben din partea lui Tantashev, lucru ce i-a scos din sărite pe francezi.

Prestația centralului a fost criticată și de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a scos în evidență faptul că Tantashev a avertizat trei jucători francezi, Barcola, Kone și Olise.

”Paraguay, zero cartonașe galbene azi. Premiul fair-play. Franța, 3”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

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