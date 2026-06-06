Eroul Adrian Rus, dezlănțuit la interviuri: "Mă bucur că am primit și eu o șansă după doi ani! Am crezut că fac un pas în spate"

După un gol anulat eronat al lui Louis Munteanu în prima repriză, România a deschis scorul în minutul 52, prin Florinel Coman , care a primit o pasă excelentă în careu de la Darius Olaru. David Brooks a egalat 10 minute mai târziu pentru galezi, însă Adrian Rus , din centrarea perfectă a lui David Matei, a reușit golul victoriei în minutul 80.

După meci, Rus s-a arătat foarte bucuros că a revenit la echipa națională la doi ani după precedentele minute prinse sub tricolor. Campionul cu Universitatea Craiova nu trebuia să fie inițial nici în lotul lui Gică Hagi, însă accidentarea lui Bogdan Racovițan l-a determinat pe selecționer să apeleze la serviciile sale.

După eventul cu Craiova, Rus și-a prelungit contracul din Bănie, iar acum recunoaște că la momentul revenirii în România credea că a făcut un pas înapoi în carieră.

"Este o victorie grea, o victorie muncită, dar a meritat. S-a alergat foarte mult. Mister a făcut toate schimbările, a dat șanse tuturor. Mă bucur că am primit și eu o șansă după mult timp, doi ani mi se pare. Mă bucur că am și înscris, dar important e că am câștigat.

La faze fixe chiar am lucrat zilele acestea. Nu trebuie să ai neapărat talia lor dacă ai o dinamică bună în careu. Pasa a venit de la Matei. Puteam să fac dubla tot din pasa lui. Mă bucur că am înscris și sper să o ținem pe aceeași linie.

E o mândrie că am fost convocat. Mă bucur că Mister a contat pentru mine. Voi da totul pentru acest tricou de câte ori mă va convoca. Am găsit aici un spirit bun și se vede că este un nou început. Spiritul lui Mister este unul bun și vrea să scoată ce e mai bun din noi.

Mister își dorește din partea tuturor fundașilor să fie fundași. Apoi, să avem mingea, să construim, să cerem mingea când nu se poate juca în față și să ne câștigăm duelurile. Dânsul ne impune la fiecare ședință să scoatem ce e mai bun din noi. Ne spune că suntem cei mai buni dacă avem încredere și curaj.

A fost un an foarte bun pentru mine, cred că cel mai bun an din carieră. Credeam că am făcut un pas în spate întorcându-mă din România în Italia, dar acum pot spune că am făcut doi înainte. Sunt mândru că joc în țara mea și sunt fericit că am prelungit cu Universitatea Craiova", a spus Adrian Rus, la Prima TV.