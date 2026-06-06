Prima reacție a lui Stanciu după succesul cu Țara Galilor: ce a spus despre Gică Hagi

Prima reacție a lui Stanciu după succesul cu Țara Galilor: ce a spus despre Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Mijlocașul Nicolae Stanciu a vorbit după victoria României, 2-1 cu Țara Galilor, și a evidențiat miza rezultatului pozitiv obținut de „tricolori” sâmbătă seară.

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Echipa națională a României s-a impus sâmbătă seară, în Ghencea, în fața a peste 20.000 de spectatori. Tricolorii au învins selecționata galeză grație reușitelor semnate în repriza secundă de Florinel Coman și Adrian Rus, obținând prima victorie pentru Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca primei reprezentative.

La finalul confruntării, Nicolae Stanciu a evidențiat atmosfera din tribune și impactul pe care noul selecționer îl are asupra publicului.

„Ne bucură acest succes, chiar dacă este un amical. Era important pentru Mister să înceapă cu o victorie, mai ales că era primul său meci, aici, acasă. Sunt convins că mulți dintre suporteri au venit și pentru el. A fost un stadion plin și ne bucurăm că au plecat fericiți acasă.

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Sunt convins că pe viitor vom fi și mai buni. Noi trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister, nu cred că stilul britanic, dar cred că este bine să avem alternative, să fim periculoși chiar și din faze fixe. Au de toate. Au și suflu nou, au și un talent foarte mare. Nu cred că a fost vreun băiat tânăr care să nu fi fost primit bine la națională”, a spus Stanciu.

Întrebat despre modul în care Gică Hagi a trăit confruntarea de pe margine, Stanciu a oferit un răspuns direct: „Mister este așa cum îl știți. Trăiește foarte intens meciurile de pe bancă, știți ce înseamnă echipa națională pentru el. Ne bucurăm că a început cu dreptul”, a mai zis jucătorul la capătul partidei amicale.

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