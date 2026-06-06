Prima reacție a lui Stanciu după succesul cu Țara Galilor: ce a spus despre Gică Hagi

Echipa națională a României s-a impus sâmbătă seară, în Ghencea, în fața a peste 20.000 de spectatori. Tricolorii au învins selecționata galeză grație reușitelor semnate în repriza secundă de Florinel Coman și Adrian Rus, obținând prima victorie pentru Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca primei reprezentative.

La finalul confruntării, Nicolae Stanciu a evidențiat atmosfera din tribune și impactul pe care noul selecționer îl are asupra publicului.

„Ne bucură acest succes, chiar dacă este un amical. Era important pentru Mister să înceapă cu o victorie, mai ales că era primul său meci, aici, acasă. Sunt convins că mulți dintre suporteri au venit și pentru el. A fost un stadion plin și ne bucurăm că au plecat fericiți acasă.