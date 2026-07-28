Începând cu ediția precedentă, Openul American și-a propus să revoluționeze proba de dublu mixt, pe care o gândește acum ca o manieră de a atrage echipe inedite, alcătuie din cei mai faimoși tenismeni ai probelor individuale.

Dacă în 2025 Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au acceptat să formeze o echipă, în 2026 Novak Djokovic și Arina Sabalenka se anunță principali favoriți la câștigarea trofeului pus în joc.

Djokovic - Sabalenka, echipa de temut în turneul de dublu mixt al Openului American 2026

Deși mai mulți jucători, între care numerele unu ATP și WTA, Jannik Sinner și Arina Sabalenka, au amenințat că vor boicota turneul de dublu mixt din acest an, jucătoarea din Belarus a acceptat invitația sârbului de a juca împreună.

Dintre celelalte echipe redutabile, se remarcă dublurile în care vor juca: Elena Rybakina și Taylor Fritz, Iga Swiatek și Casper Ruud, Mirra Andreeva și Andrei Rublev.

Ruse - Borges, pe tabloul principal al US Open

Există și un șir de echipe care pot produce surprize mari, cum ar fi: Amanda Anismiova și Learner Tien, Taylor Townsend și Alexander Zverev sau Belinda Bencic și Flavio Cobolli.

Naomi Osaka și Kei Nishikori vor forma o echipă sută la sută japoneză, la fel cum italienii Sara Errani și Andrea Vavassori sau rușii Diana Shnaider și Daniil Medvedev vor lupta pentru gloria țării lor.

De urmărit va fi și evoluția cuplului Alexandra Eala - Felix Auger-Aliassime, dar și cum se vor descurca alături Jessica Pegula și Jack Draper.