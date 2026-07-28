Rayo Vallecano, fără stadion! Ce se întâmplă cu echipa lui Andrei Rațiu

Rayo Vallecano, fără stadion! Ce se întâmplă cu echipa lui Andrei Rațiu La Liga
Alexandru Hațieganu
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Cu trei săptămâni înainte de startul noului sezon din La Liga, Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu (28 de ani), a rămas fără stadion. 

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Din articol

Autoritățile regionale de la Madrid au suspendat concesiunea către clubul Rayo a arenei de 14.708 locuri. Motivul? Starea actuală a Stadionului Vallecas.

Rayo Vallecano, rămasă fără casă

Lucrările pentru modernizarea arenei lui Rayo ar putea dura între două și șase luni, după cum notează publicația spaniolă Marca

Rayo Vallecano, rămasă fără casă

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Până la încheierea lucrărilor de renovare, formația la care joacă Andrei Rațiu va fi nevoită să își găsească o casă provizorie. 

60.000.000 de euro, costul total

Proiectul de renovare pentru stadionul lui Rayo valorează 60.000.000 de euro, sumă stabilită de autoritățile regionale. 

Printre beneficiile incluse se numără creșterea capacității stadionului la 18.500 de locuri, construirea unei noi peluze, modernizarea instalațiilor și ridicarea unei clădiri multifuncționale în apropierea arenei.

Administrarea stadionului după renovare ar putea fi preluată de o companie terță, capabilă ulterior să închirieze arena către Rayo. 

Vallecano va debuta în noul sezon din La Liga în deplasare, pe 15 august, la Sevilla. 

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