Iranienii, la mâna americanilor înainte de CM 2026. Ce vor să obțină

Iranul aşteaptă ca FIFA să-i acorde sprijinul necesar pentru obţinerea unor vize „de intrări multiple” în Statele Unite, astfel încât jucătorii echipei naţionale, care îşi are baza în Mexic, să poată participa la Cupa Mondială, a anunţat joi preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, scrie news.ro.

Echipa Iranului, care iniţial urma să-şi stabilească baza la Tucson, în Arizona, pe durata Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie – 19 iulie), a anunţat sâmbătă că a obţinut aprobarea FIFA pentru a-şi stabili tabăra de bază la Tijuana, un oraş mexican situat la graniţa cu California.

Iranienii trebuie să joace cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite: la Los Angeles, la 15 iunie, împotriva Noii Zeelande, apoi împotriva Belgiei, la 21 iunie, înainte de o întâlnire cu Egiptul, la 26 iunie, la Seattle.

Preşedintele Federaţiei Iraniene, Mehdi Taj, a afirmat, de asemenea, că „nu este la curent cu situaţia lui Sardar Azmoun”, atacantul vedetă al echipei naţionale care lipseşte de pe lista iniţială făcută publică de selecţioner. Autor a 57 de goluri pentru Iran şi jucător la Bayer Leverkusen şi AS Roma, Azmoun şi-a arătat sprijinul faţă de protestatarii din Iran în decembrie. Luni, un vicepreşedinte iranian a cerut revenirea lui Sardar Azmoun în echipă, în timp ce mass-media sportivă a menţionat o posibilă integrare în lot înainte de data limită de validare a listelor pentru Cupa Mondială.

Jucătorul a fost criticat de mass-media de stat iraniană, unii acuzându-l de „trădare”, după publicarea în martie a unei fotografii în care apărea alături de emirul din Dubai, unde joacă şi locuieşte în prezent, în condiţiile în care relaţiile dintre Teheran şi Abu Dhabi sunt tensionate. El a scris recent pe Instagram că a refuzat în trecut „o ofertă financiară foarte importantă din partea unei alte ţări” înainte de prima sa convocare, descriindu-se ca „un fiu al Iranului” dornic să-şi reprezinte ţara.