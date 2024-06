Harry Kane 'l-a certat' pe Gary Lineker, după criticile aduse de fostul internațional britanic

Anglia a încheiat la egalitate cu Danemarca, scor 1-1, în cel de-al doilea meci din grupa C de la EURO 2024, găzduit de Germania.

Englezii au marcat primii, prin Harry Kane (18), dar Morten Hjulmand (34) a restabilit egalitatea şi rezultatul menţine toate posibilităţile în această grupă.

Ultimele partide din grupă se vor juca pe 25 iunie, Anglia - Slovenia (Koln, 22:00) şi Danemarca - Serbia (Munchen, 22:00).

După meci, Gary Lineker a criticat evoluția lui Harry Kane, despre care a spus că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

"Cred că antrenorul trebuie să-i spună 'Am nevoie de mai mult de la tine, Harry'. Nu și-a creat spațiu", a spus fostul internațional englez.

În cadrul conferinței de presă susținută înaintea partidei cu Slovenia, atacantul lui Bayern Munchen a fost pus să comenteze afirmațiile făcute de Gary Lineker.

"Nu mi-aș dori niciodată să fiu lipsit de respect față de niciun jucător, în special de unul care știe cum este să joci pentru Anglia.

Ceea ce poate că foștii jucători trebuie să-și dea seama, este că e foarte greu să nu asculți ce zic, mai ales pentru jucătorii tineri care nu sunt obișnuiți cu criticile.

Întotdeauna simt că au o responsabilitate, știu că trebuie să fie sinceri, oamenilor le pasă de ceea ce spun și îi ascultă.

Toată lumea le așteaptă părerea, dar concluzia e că nu am mai câștigat nimic ca națională de foarte mulți ani și mulți dintre acești jucători au făcut parte din asta și știu cât de greu este.

Nu vreau să fiu lipsit de respect, dar tot ce aș spune este să-și amintească cum a fost să poarte acest tricou și că vorbele lor sunt ascultate", a spus Harry Kane.

