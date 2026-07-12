„Ai dat un singur gol la Cupa Mondială!” Lamine Yamal a reacționat imediat

„Ai dat un singur gol la Cupa Mondială!” Lamine Yamal a reacționat imediat CM 2026
SPORT.RO
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Lamine Yamal nu a excelat la numărul de goluri la Campionatul Mondial din 2026.

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Lamine YamalSpaniaBelgiaCampionatul Mondial
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Spania s-a impus cu 2-1 în fața Belgiei, într-un meci din „sferturile” Campionatului Mondial și s-a calificat în semifinale unde va întâlni Franța.

„Furia Roja” a trecut de belgienii lui Rudi Garcia datorită golului marcat de Mikel Merino din minutul 88. Cealaltă reușită a Spaniei a fost semnată de Fabian Ruiz (30'), în timp ce belgienii au înscris prin De Ketelaere (41').

Lipsesc golurile: ce a spus Lamine Yamal

La finalul meciului cu Belgia, Lamine Yamal a fost întrebat despre statistica sa dezamăgitoare de la Campionatul Mondial, unde a reușit să marcheze un singur gol. Starul Barcelonei a punctat în partida cu Arabia Saudită din faza grupelor, încheiată 4-0.

Jucătorul de 18 ani a spus că pune mai mult accent pe performanța echipei sale și mai puțin pe statisticile personale. 

„Goluri? Dacă vom câștiga Cupa Mondială, vom fi toți foarte fericiți! Asta îmi doresc.

Am câștigat EURO și am marcat un gol. Dacă vom câștiga Cupa Mondială, nimeni nu-și va mai aminti de golurile mele. Vrem să câștigăm trofeul, asta e misiunea noastră.

Azi sunt fericit. Performanțele mele? Eu văd că joc din ce în ce mai bine.”, a mai afirmat starul Barcelonei, citat de Fabrizio Romano.

Partida Franța - Spaniei, din semifinalele Campionatului Mondial va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Lamine Yamal a jucat în șase partide de la Cupa Mondială din 2026 și a reușit un gol.

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