Campioana mondială a avut nevoie de 120 de minute pentru a trece de Elveția. Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, Dan Ndoye a egalat în partea secundă, iar după eliminarea lui Breel Embolo, Julian Alvarez și Lautaro Martinez au adus calificarea sud-americanilor în prelungiri.

Lionel Messi: „Va fi un meci special”

La finalul partidei, căpitanul Argentinei a vorbit despre confruntarea cu Anglia și a mărturisit că de abia așteaptă meciul, întrucât este prima dată când o întâlnește într-o partidă oficială.

„Adevărul este că este întotdeauna special să joci împotriva marilor echipe. Nu mi s-a întâmplat niciodată să joc împotriva Angliei, este pentru prima dată, așa că va fi un meci special, o semifinală de Cupă Mondială.

Acum ne vom odihni și ne vom pregăti pentru acel meci. Venim după un efort foarte mare și uneori acest lucru se simte”, a declarat Messi pentru ESPN.

„Tot ce știu și îmi amintesc este din imagini și videoclipuri pe care argentinienii le revăd mereu. Dar acest grup este obișnuit să joace astfel de meciuri, indiferent de adversar.

Să joci cu Anglia este special pentru că este o mare putere a fotbalului. Este singura echipă importantă împotriva căreia nu am evoluat până acum și va fi frumos și din acest motiv. Vom încerca să ajungem în cea mai bună formă și să luptăm pentru calificarea în finală”, a adăugat Messi.

Semifinala dintre Anglia și Argentina este programată miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, la Atlanta. Câștigătoarea va întâlni în finala Cupei Mondiale una dintre Franța și Spania.