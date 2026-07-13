Numele uriaș al Angliei anunță: "Îl vom trimite pe Messi la culcare!"

După victoria contra Norvegiei, 2-1 d.p., optimismul este unul uriaș în Anglia. Englezii speră să câștige prima Cupa Mondială după o pauză uriașă de 60 de ani, însă în fața echipei lui Thomas Tuchel va sta campioana mondială en-titre Argentina, cu Lionel Messi pe teren. Joe Cole, înainte de Anglia - Argentina: "Îl vom trimite pe Messi la culcare și vom juca finala Cupei Mondiale" Printre cei mai optimiști englezi se numără fostul internațional Joe Cole (44 de ani), triplu campion în Premier League cu Chelsea. "Îl vom trimite pe Messi la culcare!", a spus Joe Cole, în podcastul The Rest is Football, citat de Metro. Micah Richards, prezent la discuție, a reacționat: "Nu poți să spui asta!", însă Cole a continuat: "O vom face, sută la sută!". "O spun acum: Anglia va merge în finala Cupei Mondiale! Avem o viteză mult prea mare pentru Argentina și o vom învinge. Simt asta!", a mai spus Joe Cole. Lionel Messi și Kylian Mbappe sunt lideri în clasamentul golgheterilor de la CM 2026, cu câte 8 reușite până în prezent. Din tabăra Angliei, cei mai buni marcatori sunt Harry Kane și Jude Bellingham, ambii cu câte 6 goluri.

Scoțianul Ally McCoist (63 de ani) și-a spus și el părerea despre duelul dintre Anglia și Argentina. "La momentul actual, Anglia este a treia cea mai bună echipă rămasă în turneu, dar cred că este superioară Argentinei. Franța pare favorita turneului, însă să așteptăm semifinala. Din punct de vedere defensiv, Argentina nu este grozavă, însă Messi e capabil să realizeze ceva din nimic, iar acesta e aspectul la care Anglia trebuie să fie atentă. Ce meci vom avea!", a spus Ally McCoist.

Lionel Messi: „Va fi un meci special” Campioana mondială a avut nevoie de 120 de minute pentru a trece de Elveția. Alexis Mac Allister a deschis scorul în minutul 10, Dan Ndoye a egalat în partea secundă, iar după eliminarea lui Breel Embolo, Julian Alvarez și Lautaro Martinez au adus calificarea sud-americanilor în prelungiri. La finalul partidei, căpitanul Argentinei a vorbit despre confruntarea cu Anglia și a mărturisit că de abia așteaptă meciul, întrucât este prima dată când o întâlnește într-o partidă oficială. „Adevărul este că este întotdeauna special să joci împotriva marilor echipe. Nu mi s-a întâmplat niciodată să joc împotriva Angliei, este pentru prima dată, așa că va fi un meci special, o semifinală de Cupă Mondială. Acum ne vom odihni și ne vom pregăti pentru acel meci. Venim după un efort foarte mare și uneori acest lucru se simte”, a declarat Messi pentru ESPN. „Tot ce știu și îmi amintesc este din imagini și videoclipuri pe care argentinienii le revăd mereu. Dar acest grup este obișnuit să joace astfel de meciuri, indiferent de adversar. Să joci cu Anglia este special pentru că este o mare putere a fotbalului. Este singura echipă importantă împotriva căreia nu am evoluat până acum și va fi frumos și din acest motiv. Vom încerca să ajungem în cea mai bună formă și să luptăm pentru calificarea în finală”, a adăugat Messi.