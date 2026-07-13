ANALIZĂ Cine câștigă Cupa Mondială, Franța, Spania, Anglia sau Argentina?

Cine câștigă Cupa Mondială, Franța, Spania, Anglia sau Argentina? CM 2026
Florin Caramavrov
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CM 2026 a ajuns la faza semifinalelor.

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Cupa MondialasemifinaleCM 2026AngliaArgentinaSpaniaFrantaFranta - SpaniaAnglia - Argentina
Din articol

Franța pare cea mai bună, cea mai complexă, Anglia este inteligentă tactic, Spania - indestructibilă, greu de penetrat -, în timp ce Argentina se coagulează aproape perfect în jurul lui Messi. 

FRANȚA

Cu 6 victorii din 6 posibile, toate în timp regulamentar, mi-a plăcut cel mai mult până acum. Cel mai bun golaveraj (16-2), un fotbal tăios, câinesc, o echipă echilibrată pe toată lungimea și pe toată lățimea ei, un nivel foarte înalt de joc, un ritm susținut pe parcursul celor 90 de minute, fără clipe de răgaz, fără scăderi de potențial. 

N-ai cum să te opui vârtejului din față. Mbappe e devastator, a marcat deja de opt ori, Dembele îl urmează cu cinci reușite, iar Olise e mintea sclipitoare (5 pase decisive). Și ceilalți jucători ofensivi sunt „înspăimântători” pentru orice apărare, fie ea și a Spaniei: Barcola, Doue și Cherki. 

Actuala națională a lui Dechamps e dominatoare de la un cap la altul, mingea este plimbată cu rapiditate, iar ocaziile apar la perioade scurte de timp. 

Franța a jucat finala CM acum patru ani, când a pierdut în fața Argentinei după loviturile de departajare (2-2 după 90 de minute, 3-3 după prelungiri).

E considerată de agențiile de pariuri principala favorită la câștigarea trofeului (cotă 2.57 – 2.60). 

ANGLIA

Nu impresionează ca spectaculozitate, Tuchel e nemulțumit de prestația generală a echipei, dar este foarte disciplinată tactic și lovește exact în spațiile lăsate liber de adversar. Asta și datorită germanului, foarte inspirat atât în alegerea strategiei de joc, cât și atunci când schimbă pe parcurs.  

Anglia se regenerează în momentele dificile, are jucători de caracter, care se sacrifică pentru fiecare minge, având un adevărat lider neînfricat în față, Harry Kane (6 goluri), capabil să întoarcă un meci prin plasament și execuții (vezi confruntarea contra DR Congo), când a fost providențial pentru englezi.

Căpitanul e susținut excelent de Jude Bellingham (tot 6 reușite), care vine tare din urmă și care reușește cele două goluri decisive pentru semifinale. Kane și Bellingham au marcat împreună 12 din cele 13 goluri ale Angliei la acest Mondial. 

Cote pentru câștigarea trofeului: 4.20-4.30.

SPANIA

Și-a consolidat o adevărată fortăreață defensivă, imbatabilă în primele cinci meciuri. A luat primul gol abia în sferturile de finală. Excelent cuplul de fundași centrali Laporte – Cubarsi, o coeziune excepțională între un jucător de 32 de ani și unul de 19 (!), ajutați defensiv de coborârile metronomului Rodri. 

A pornit mai greu, 0-0 contra naționalei Insulelor Capului Verde, dar s-a reglat de la al doilea joc. Spania nu se apără cu obstinație, ci își sufocă adversarul prin jocul de pase nimicitor, prin pătrunderile lui Yamal, Baena și Ferran Torres, chiar dacă primul nu a avut prea multe realizări, și prin oportunismul lui Oyarzabal și al lui Merino.

Spania stă excelent și din punct de vedere psihologic: 36 de meciuri la rând de invincibilitate și titlul european în buzunar.

Cote pentru câștigarea CM: 4.25-4.40.

ARGENTINA

Trăiește din exuberanța oamenilor de atac, în frunte cu Messi (8 goluri și două assisturi). E un pas de tango drăcesc acolo, în față, preluat și de Julian Alvarez, și de Lautaro Martinez, autorii golurilor decisive din prelungirile cu Elveția. 

Argentina pasează rapid, amețitor, Messi găsește sclipirile. Se trăiește și se dansează pentru Messi, dar și acesta vibrează în același ritm pentru echipă. Campioana mondială a dat câte trei goluri în cinci din cele șase dueluri de până acum! Dar a și primit câte două de la Egipt și Capul Verde, ceea ce arată o slăbiciune defensivă de care profita Anglia în semifinale.

Și un amănunt statistic: argentinienii au fost în semifinale în trei din ultimele patru turnee finale mondiale (incluzându-l pe acesta). O dată au câștigat (2022) și o dată au pierdut finala (2014). 

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