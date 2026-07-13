Caramavrov analizează cele patru naționale rămase în cursa pentru titlul suprem

Franța pare cea mai bună, cea mai complexă, Anglia este inteligentă tactic, Spania - indestructibilă, greu de penetrat -, în timp ce Argentina se coagulează aproape perfect în jurul lui Messi.

FRANȚA

Cu 6 victorii din 6 posibile, toate în timp regulamentar, mi-a plăcut cel mai mult până acum. Cel mai bun golaveraj (16-2), un fotbal tăios, câinesc, o echipă echilibrată pe toată lungimea și pe toată lățimea ei, un nivel foarte înalt de joc, un ritm susținut pe parcursul celor 90 de minute, fără clipe de răgaz, fără scăderi de potențial.

N-ai cum să te opui vârtejului din față. Mbappe e devastator, a marcat deja de opt ori, Dembele îl urmează cu cinci reușite, iar Olise e mintea sclipitoare (5 pase decisive). Și ceilalți jucători ofensivi sunt „înspăimântători” pentru orice apărare, fie ea și a Spaniei: Barcola, Doue și Cherki.

Actuala națională a lui Dechamps e dominatoare de la un cap la altul, mingea este plimbată cu rapiditate, iar ocaziile apar la perioade scurte de timp.

Franța a jucat finala CM acum patru ani, când a pierdut în fața Argentinei după loviturile de departajare (2-2 după 90 de minute, 3-3 după prelungiri).

E considerată de agențiile de pariuri principala favorită la câștigarea trofeului (cotă 2.57 – 2.60).