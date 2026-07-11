Courtois a avut o seară ghinionistă, după o accidentare musculară suferită în repriza secundă, la scorul de 1-1. Portarul de la Real Madrid a părăsit terenul în lacrimi, iar înlocuitorul său, Senne Lammens, a gafat la golul decisiv marcat de Mikel Merino în minutul 88.

Thibaut Courtois: "Câștigătoarea semifinalei Franța - Spania va fi campioană mondială"

După partida de la Los Angeles, Courtois a vorbit și despre echipa care, în opinia sa, va câștiga titlul mondial.

"Câștigătoarea semifinalei Franța - Spania va fi campioană mondială. Spania este favorită în toate competițiile. Este o echipă capabilă să învingă Franța și pe oricine altcineva. Noi am făcut un meci bun contra lor și am făcut o figură mai frumoasă decât lumea s-ar fi așteptat", a spus Thibaut Courtois, citat de As.

Franța și Spania se vor înfrunta în semifinalele Cupei Mondiale, marți seară, de la ora 22:00. În celălalt penultim act, o zi mai târziu, se vor înfrunta câștigătoarea din duelul Norvegia - Anglia și învingătoarea din partida Argentina - Elveția.

Courtois nu știe dacă va mai juca pentru Belgia

"Am demonstrat că avem o echipă bună. Poate că, din punct de vedere al talentului individual, avem mai puțin decât în 2018, dar avem un grup extraordinar, un spirit de echipă excelent și mari talente care vin din urmă.

Până la urmă, suntem o țară mică, însă avem o echipă foarte bună și un grup unit. Putem să ne facem un nume la turnee, chiar dacă mulți s-au îndoit de noi", a mai spus Courtois.

Ajuns la 34 de ani, Courtois nu știe dacă va mai juca pentru naționala Belgiei. Inclusiv înaintea Cupei Mondiale a sugerat că s-ar putea retrage de la echipa națională după turneul final.

"Aș vrea să iau o pauză în timpul Ligii Națiunilor pentru a-mi analiza viitorul la echipa națională. Nu este cel mai important lucru. Poate că voi reveni pentru preliminariile Campionatului European, dar, în cele din urmă, este o decizie pe care trebuie să o ia Federația. Dacă va continua cu acest plan sau nu... poate că acesta a fost ultimul meu meci", a mai spus Courtois.