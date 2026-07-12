Mac Allister (10'), Alvarez (112') și Lautaro Martinez (120+1') au marcat golurile Argentinei, în timp ce Ndoye a semnat unicul gol al elvețienilor.

Messi: ”Va fi un meci deosebit, nu am jucat niciodată împotriva Angliei!”

Lionel Messi a reacționat după calificarea Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale, când campioana mondială en-titre va înfrunta Anglia.

Messi spune că duelul contra britanicilor va fi unul special, deoarece nu a mai înfruntat niciodată Anglia.

”Da, categoric, meciurile împotriva marilor echipe naționale sunt întotdeauna speciale, iar eu nu am mai jucat niciodată împotriva Angliei, așa că va fi un meci cu adevărat deosebit.

Este o semifinală de Cupă Mondială, iar acum ne vom odihni și ne vom pregăti pentru ea. Am depus un efort uriaș, după ce am trecut prin două meciuri decise după prelungiri și apoi am mai jucat încă unul. Uneori, asta își spune cuvântul”, a spus argentinianul în fața presei.

Ulterior, Messi a scris și un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a declarat bucuria pentru calificarea Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale.

”Din nou a trebuit să suferim, dar această echipă nu încetează niciodată să creadă. Am revenit printre cele mai bune patru echipe naționale din lume”, a scris ”La Pulga” pe Instagram.