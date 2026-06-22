Comentator la Fox News, Ibrahimovic a avut nevoie doar de câteva cuvinte pentru a-i condamna pe belgieni.

Zlatan Ibrahimovic: ”În a doua repriză am adormit”

După ultimul egal al Belgiei împotriva Iranului, duminică seara (0-0), fostul atacant suedez de la Paris Saint-Germain a criticat, în felul său inimitabil, jocul fotbaliştilor pregătiţi de Rudi Garcia.

"Ceea ce pot spune este că în prima repriză aproape am adormit. Şi în a doua repriză, am adormit", a glumit el, aducând un zâmbet pe faţa lui Thierry Henry, care a fost şi el prezent pe platoul televiziunii americane.

Iar Zlatan Ibrahimovic a adăugat: "Nu sunt prea multe de spus despre acest meci. Încă o remiză. Vom vedea ce se întâmplă în următorul meci, dar îi voi lăsa pe colegii mei să vorbească despre asta."

După remiza cu Egipt, scor 1-1, Belgia a încheiat la egalitate şi cu Iran, scor 0-0.

În ultimul meci al grupei, belgienii vor juca sâmbătă, cu Noua Zeelandă.

News.ro.