O legendă pentru a relansa „La Celeste”. La două săptămâni după eliminarea usturătoare a Uruguayului încă din faza grupelor Cupa Mondială din 2026, Federaţia Uruguayană de Fotbal l-a numit duminică pe viitorul antrenor al naţionalei: fostul atacant Diego Forlan, în vârstă de 47 de ani, despre care a declarat că este „foarte entuziast” şi că are „un proiect foarte interesant” .

Fostul atacant, cu o experienţă limitată pe banca tehnică, îi succede lui Marcelo Bielsa .

După eliminarea extrem de dezamăgitoare a Uruguayului încă din faza grupelor la Cupa Mondială, Diego Forlán , un antrenor fără experienţă, a fost numit noul selecţioner, cel puţin până în martie 2027.

Îl înlocuiește pe Marcelo Bielsa

Cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din 2010 îl va suceda pe Marcelo Bielsa după eşecul din Uruguay.

Cu doar două puncte, „La Celeste” a fost eliminată, terminând pe locul al treilea în grupa H, în spatele Spaniei şi a Capului Verde.

Diego Forlán preia conducerea interimară a echipei naţionale, care va disputa meciuri amicale şi de calificare pentru Cupa Mondială din 2030.

Federaţia sa va decide, în luna martie a anului viitor, dacă îl va menţine în funcţie sau dacă va numi un nou selecţioner, o decizie influenţată de rezultatul alegerilor interne de la sfârşitul anului.

Forlan, 112 selecții și 36 de goluri la națională

Legenda uruguayană (112 selecţii, 36 de goluri) antrenează deja echipa uruguayană de sub 20 de ani, care va participa la Campionatul Sud-American din această categorie în ianuarie 2027.

Fostul atacant al echipelor Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid sau Inter Milano va îndeplini o dublă funcţie pentru a conduce tinerii jucători.

De la încheierea carierei sale de jucător în 2019, Forlán a avut două scurte experienţe ca antrenor, scrie news.ro: 11 meciuri cu Penarol (2020) în Prima Divizie uruguayană, apoi 12 cu CA Atenas în Divizia a II-a (2021).