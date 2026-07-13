Universitatea Craiova a cucerit un nou trofeu în acest an, Supercupa României, după ce a învins U Cluj la loviturile departajare (1-1, 5-3 d.l.d.).

Oltenii au înscris prin Nsimba (40'), în timp ce ardelenii au marcat prin Alibek Aliev (53').

Ilie Dumitrescu, fascinat de momentul decisiv din Supercupa României

Fostul fotbalist al „Generației de Aur” a comentat siguranța cu care au executat oltenii loviturile de departajare.

Ilie Dumitrescu l-a scos în evidență pe Adi Rus, care a executat cu sânge rece de la 11 metri.

„Rus a șutat senzațional. Contează foarte mult și antrenamentul. Mă uitam la Rus cât de decis s-a dus, n-a avut niciun moment de ezitare. La fel și Anzor, Cicăldău, Assad. Dacă era și Nsimba, bătea și el. Și Mora. În prelungiri, Coelho l-a scos pe Stevanovic și l-a băgat pe Assad.

Primul care a executat a fost Assad, fără să atingă mingea în meci. La Macalou s-a văzut poziția corpului, piciorul de sprijin. E cel mai important. A deschis foarte mult și s-a lăsat puțin pe spate”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev; Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi